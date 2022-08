Manageri täräytti hurjan vertauksen Kalle Rovanperästä – kommentoi samalla suomalaistähden tulevaisuutta

Managerilegenda Timo Jouhki lausuu mielenkiintoisia sanoja suojatistaan Kalle Rovanperästä.

Kalle Rovanperä on managerilegenda Timo Jouhkin (vas.) suojatti.

Kalle Rovanperä taisteli voitosta Suomen MM-rallissa, mutta joutui lopulta tyytymään kakkossijaan Ott Tänakin napattua ykkössijan.

Rovanperän äärikokenut manageri Timo Jouhki totesi ennen kisan alkua, että hänen suojattinsa ampaisee tosissaan tavoittelemaan Suomen MM-rallin voittoa, eikä vain ajelemaan hyvää pistepottia maailmanmestaruuden varmisteluun.

Tällä kertaa uran ensimmäisen Suomen MM-rallin pääluokan voiton nappaaminen ei ollut Rovanperälle kuitenkaan mahdollista. Ainakin osittain tämän tavoitteen vesitti kilpailun alussa irtosoran auraajan paikka lähtöjärjestyksessä.

– Mestaruustaiston merkitys on isompi kuin yksittäisen kisan, Jouhki muistutti viitaten Rovanperän vankkaan MM-pistejohtoon ja tuloillaan olevaan maailmanmestaruuteen.

Suomalaisen rallin kummisetänäkin tunnettu Jouhki näkee etenkin pari asiaa Rovanperän menestyksen taustalla. Useita suomalaistähtiä, kuten Juha Kankkusta ja Tommi Mäkistä manageroineen Jouhkin mukaan Rovanperä on lähes immuuni paineille.

– Yksi asia on se, että autolla ajaminen on Kallelle täysin luontaista. Hän on tehnyt sitä lapsesta asti.

– Ja sanotaan näin, että Kalle ajaa yleensä paineen alla jopa paremmin. Ei se häneen vaikuta. Hänen persoonallisuutensa ja henkinen kanttinsa on todella kova. Häntä voi verrata henkisiltä ominaisuuksiltaan muihin autourheilun huippuihin, kuten Michael Schumacheriin, Lewis Hamiltoniin ja Sébastien Loebiin. Yleisesti ottaen paineet – jos sellaisia on – eivät aiheuta hänelle mitään ongelmaa, Jouhki myhäilee.

Kalle Rovanperä on lähes varma maailmanmestari.

Joka tapauksessa Rovanperän markkina-arvo moottoriurheilun maailmassa on korkea ja kasvamaan päin. Jouhkin mukaan nuoren suomalaistähden sopimustilanne on selkeä. Hän kertoo Rovanperän ajavan nyt ensimmäistä optiovuottaan 2+2-mallisesta kontrahdista, jonka hän solmi Toyotan kanssa reilut pari vuotta sitten.

Jouhki vahvistaa, että Rovanperä ajaa Toyotalla ensi kaudellakin. Uuden sopimuksen neuvotteluissa ei ymmärrettävästi pidetä kiirettä, sillä kyse on juuri markkina-arvosta. Maailmanmestaruus ja tukku MM-osakilpailuvoittoja ovat oivia valtteja neuvottelupöydässä.

– Nythän ei sopimusasioita ei edes ajatella tässä vaiheessa. Meillä on ensi vuosi Toyotan kanssa varmasti paketissa, Jouhki toteaa.

– Sopimusneuvottelujen ajankohta tulee vasta ensi vuoden puolella. Tässä vaiheessa ei ole millään muotoa kiire puhua sopimusasioista mitään semminkin, kun Toyota vaikuttaa ainakin tällä hetkellä – ja varmasti jatkossakin – parhaalta tallilta.

– Siinä mielessä ei ole todellakaan mitään ajatusta lähteä keskustelemaan – ainakaan vielä, managerilegenda sanoo jokin aika sitten Monacoon muuttaneen Rovanperän tilanteesta.