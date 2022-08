Kalle Rovanperän maailmanmestaruus on liki vuorenvarma – nuori rallitähti kommentoi viileästi herkullista tilannetta

Kalle Rovanperä on viittä vaille maailmanmestari.

JYVÄSKYLÄ

Tuttu ryöstäjä iski taas Jyväskylässä. Varkaan tuntomerkit ovat rallienglanti virolaisaksentilla, tylyt kommentit sekä kiistattomat rattimiehen otteet.

Hyundai-kuljettaja Ott Tänak, 34, riisti Toyotan 21-vuotiaalta tähdeltä Kalle Rovanperältä MM-kotirallin voiton Keski-Suomen soraränneissä. Lopulta eroa kaksikon välille jäi vain 6,8 sekuntia.

Rovanperä teki ammattimiehen työtä, mutta myönsi pettymyksen taiston tauottua.

– Ei tämä nyt maistu ihan niin kuin voitto olisi maistunut. Tiesin, että perjantai olisi vaikea – sen jälkeen taistelimme sen, minkä pystyimme. Ihan hyvät pisteet tulivat, ja johto sarjassa kasvoi, niin kyllä siihen on pakko olla vähän tyytyväinenkin, 21-vuotias Rovanperä sanoi.

Kokonaisuutena Rovanperän suoritus oli varma. Viimeistä riskiä Tänakin päihittämiseksi ei kannattanut ottaa, sillä Rovanperän pistejohto MM-sarjassa on tyrmäävä ja maailmanmestaruus käytännössä varma.

Rovanperä kärsi lähtöpaikastaan ajojärjestyksessä rallin alussa, kun hän joutui putsaamaan teitä liukkaasta irtosorasta.

Lauantain aikana Rovanperä sai aiempaa paremmalta lähtöpaikalta höylättyä eroa kärkeen, mutta päätöspäivään sunnuntaina hän lähti tulosluettelon toiselta sijalta. Ero rallia johtaneeseen Tänakiin oli 8,4, sekuntia, kun jäljellä oli neljä erikoiskoetta.

Sunnuntain ensimmäisen pikataipaleen jälkeen Rovanperä totesi, ettei turhaa riskiä kannata ottaa. Mielessä oli tietenkin tuloillaan oleva maailmanmestaruus ja hyvän pistepotin varmistaminen.

– Osasin odottaa, ettei voitto kotikisassa tulisi noiden perjantain auraushommien takia helpolla. Täällä on vaikea kuroa menetettyä aikaa kiinni. Oikeastaan oli sellainen viikonloppu kuin odotinkin, Rovanperä totesi.

Kotirallin yleiskilpailun voitto jäi Kalle Rovanperältä vielä haaveeksi.

Rovanperälle palkintopallisijoitus oli uran 11:s MM-sarjassa, mutta uran ensimmäinen MM-kotirallin voitto pääluokan ajokilla jäi nyt odottamaan tuleviin vuosiin.

– Toisaalta harmittaa paljon, kun on kakkonen eikä voita. On ollut huikea kannustus mulle koko viikonlopun. Se olisi ollut hienoa antaa vielä parempi suomalaistulos kotiyleisölle. Toisaalta voi olla tyytyväinen, kun ajoin oman suunnitelman mukaan ja pistejohto kasvoi, Rovanperä järkeili.

Tänak tietää, miten suomalaisjuhlat pilataan, sillä hän on ajanut Keski-Suomen soraränneissä voittoon myös vuosina 2018 ja 2019.

Viime vuonna ”Jyskälässä” voiton vei Toyotalla brittikuljettaja Elfyn Evans. Tilanne voidaan nähdä suomalaisten rallifanien kannalta kirpeänä, sillä edellinen suomalaisvoittaja Jyväskylän MM-rallista on Esapekka Lappi vuodelta 2017. Vuonna 2020 kisaa ei tunnetuista syistä ajettu lainkaan.

Tänakille Jyväskylän-voitto oli eräänlainen kosto, koska tämä voitti MM-osakilpailun Tänakin kotimaassa Virossa.

Tänak juhli nyt hetkellisesti, mutta Rovanperällä on muhkea 94 pisteen kaula MM-pistetaulukossa, kun ajamatta on viisi osakilpailua. Toisena on Tänak ja kolmantena pisteen päässä virolaisesta belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville. Seuraavaksi kaasutellaan Belgian asfaltilla vajaan parin viikon kuluttua. Belgian rallin jälkeen vuorossa on Kreikan osakilpailu syyskuussa.

Matemaattisesti on mahdollista, että Rovanperän mestaruus varmistuisi jo Belgiassa, jos hän saisi Belgiasta kasaan 26 pistettä ja Tänak ja Neuville jäisivät vaille pisteitä.

– Ihan hyvät fiilikset lähteä Belgiaan. Se on aika vaikea kisa, mutta tykkään ihan siitä. Mestaruuden varmistamiseen Belgiassa on aika pieni mahdollisuus, mutta lähdetään silti ajamaan hyvää kisaa sinne, Rovanperä tuumi.

– Paljon on taas kiinni kelistä. Ensimmäisenä reitillä ajavalle tie voi olla kuivalla kelillä pölyinen ja likainen. Märällä kelillä siellä on tosi hyvä ajaa reitillä ensimmäisenä. Mutta mestaruuden varmistamiseen siellä on joka tapauksessa aika pieni tsäänssi, hän jatkoi.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 37, oli samoilla linjoilla Rovanperän kanssa.

– Uskon, että olemme kilpailukykyisiä Belgiassa. Olemme valmistautuneet sinne hyvin, mutta en silti usko, että Kallen mestaruus varmistuu jo siellä. Neuvillekin on varmasti vahva kotirallissaan, Latvala tuumi.

– Mutta Kreikassa saatetaan homma jo ratkaista, Latvala lisäsi.

Tallipomo Jari-Matti Latvala uskoo Toyotan kilpailukykyyn Belgian pikitiellä.

Rovanperä ei halua mennä asioiden edelle. Hänen suunnitelmansa loppukautta ajatellen on selvä.

– Loppukausi on tarkoitus ajaa fiksusti. Ei aleta vieläkään hölmöilemään mitään, se on se pääasia.