Ylen kulttiasiantuntija lateli tylyä tekstiä suomalaiskuskin tilanteesta: ”Ei mahdu mun järkeen, ihan oikeasti!”

Jari Huttunen on kärsinyt teknisistä murheista läpi viikonlopun.

Fordin asiakasautoa ajavan Jari Huttusen epäonni Jyväskylän MM-rallissa ei ota kääntyäkseen.

Huttusen Fordista hajosi ohjaustehostin sunnuntain avauserikoiskokeella Oittilassa. 28-vuotias suomalainen huomasi vian pikataipaleen lopussa ja ilmaisi asiasta kirosanojen saattelemana.

Huttuselta hajosi ohjaustehostin myös lauantaina. Ralli meni pilalle jo perjantaina bensapumpun ongelmien vuoksi.

Haasteet ovat olleet kiusallisia siksikin, koska Huttunen on joutunut keräämään satojentuhansien eurojen potin päästääkseen näyttämään kykynsä Rally1-auton ratissa.

Ylen asiantuntija Henri Haapamäki otti kierroksia ruotiessaan Huttusen tuskien taivalta tv-lähetyksessä sunnuntaina.

– Ei mahdu mun järkeen, ihan oikeasti! Tuolla on rivi uusia hammastankoja, uusia tehostimenpumppuja ja kaikki laitettiin. Onko jotain suunnitteluvirheitä? No, tämä on ainoa auto, josta se on nyt hajonnut, Haapamäki sanoi Ylellä.

M-Sport on yksityistalli. Se haalii osan budjetistaan vuokraamalla autojaan kuljettajille. Nyt Huttunen sponsoreineen ei ole saanut vastinetta sijoittamalleen summalle.

– Ei ole sanoja, oikeasti! Budjetti on 50-100 miljoonaa, ja tällaiset viat häiritsevät autoja. Nyt nähdään, ettei siellä mikään letku poikki ole tai vaikka vallan yhteys hajonnut. Se vain sakkailee, Haapamäki ihmetteli Ylellä.

Henri Haapamäki on ihastuttanut suorasuokaisilla kommenteillaan.

Toinen Ylen asiantuntija Mikko Hirvonen, Suomen MM-rallin voittaja vuosimallia 2009, muistutti, että rikkinäisellä ohjaustehostimella ajaminen on vaarallista. Autoa on vaikea pitää hallussa varsinkin nypynylityksissä ja isoissa hypyissä.

Hyppyjä riittää sunnuntaina kahdesti kaasuteltavalla Ruuhimäen erikoiskokeella.

– On kyllä tosi harmi. Ei tämä anna hyvää kuvaa asiakastoiminnasta, kun koko ajan on samanlaisia murheita. Toisaalta on siinä sekin puoli, ettei asiakasautoihin anneta parhaita ja uusimpia osia, Hirvonen sanoi Ylen lähetyksessä.

Huttusen manageri Marcus Grönholm on vihjannut viikonlopun aikana, että M-Sportin soisi antaa hänen suojatilleen toinen mahdollisuus jossakin muussa rallissa.

Huttunen ei ole ennen kiidättänyt Rally1-luokan hybridiautoa.

– Voihan se olla ensimmäinen ja samalla se viimeinen mahdollisuus (tehdä läpimurto MM-sarjan pääluokan kuljettajaksi)… Tosi vaikea, todella inhottava tilanne, Grönholm totesi Ilta-Sanomille perjantaina.

Lue lisää: Marcus Grönholmilta suorat sanat läpimurtoa yrittävästä rallilupauksesta – ”Todella inhottava tilanne”

Lue lisää: Suomen rallilupaus sai harvinaisen tilaisuuden Jyväskylässä – joutuu maksamaan siitä jättisumman

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Ott Tänak johtaa rallia runsaalla kymmenellä sekunnin erolla Kalle Rovanperään.