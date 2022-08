Esapekka Lappi kertoo kauhunhetkistään – ”Tuli pieni paniikki”

Esapekka Lappi kertoi ikävästä tilanteestaan voimasanojen kera.

Esapekka Lappi koki karmeaa epäonnea Suomen MM-rallin Päijälän erikoiskokeen toisella ajokerralla lauantaina.

Isohko kivi pamahti omituisten – liki epäloogisten – pomppujen kautta Lapin Toyotan tuulilasiin. Osumasta tulleet säröt haittasivat lopun ajopäivää Lapin näkyvyyttä ja samalla voittohaaveet käytännössä murenivat.

– Otin ihan normaalin jarrutuksen risteykseen. Auton keula meni tosi alas jarrutuksessa, ja irtokivi ampui siitä eteenpäin. En tiedä sitten, osuiko puuhun vai mihinkä ja kimposi takaisin siitä, Lappi kertasi hieman epäuskoisena tilannetta.

Päijälän jälkeen ajetut kolme erikoiskoetta olivat Lapille lähinnä selviytymistaistelua. Eroa kärkeen tuli väkisin, kun näkyvyys oli rajallinen. Nuotit olivat toki apuna, mutta ajamisesta tuli Lapin omien sanojen mukaan arvailua, koska hän ei tarkalleen osannut panna autoaan haluamalleen ajolinjalle. Lappi kuvaili tilannetta painajaismaiseksi ja kertoi ajaneensa ajoittain käytännössä sokkona, kun auringonsäteet osuivat murentuneeseen tuulilasiin.

– Sanotaan näin, että vitutukseen tulee mulle yleensä ihan hyviä erikoiskoeaikoja, mutta nyt oli kyllä riski läsnä, kun se näkyvyys oli mitä oli.

– Tuli pieni paniikki – että hetkinen, nyt minä en näe. Kun sitä kyytiä on kuitenkin aika paljon, niin se tuntuu, että olisi tosi kiva nähdäkin jotain. Semmoinen pieni paniikki, että vittu, mä en nyt näe! Että mitä nyt, mihinkä päin, Lappi totesi.

Esapekka Lappi taisteli Suomen MM-rallissa lauantaina. Tässä vaiheessa ajokin tuulilasi oli vielä ehjä.

Lappi, 31, ei ole aiemmin pitkähköllä ralliurallaan kokenut mitään vastaavaa kilpailuissa. Testeissä hieman samankaltaisia tapauksia on ollut.

Lappi jatkaa sunnuntaina rallia kolmannelta sijalta. Hänen eronsa kilpailua johtavaan Hyundain virolaistähteen Ott Tänakiin on 35,2 sekuntia. Lapin ero toisena ajavaan Toyota-tallitoveri Kalle Rovanperään on liki 27 sekuntia. Takana neljäntenä olevaan Toyota-tallitoveriin Elfyn Evansiin eroa on yli 40 sekuntia.

Kisan päätöspäivänä sunnuntaina kaasutellaan neljä erikoiskoetta.

– En sano, että tämän tuulilasihomman takia voitto vietiin käsistä – ei missään nimessä niin. Mutta ilman tätä hässäkkää olisi tavallaan ollut pieni mahdollisuus haastaa Kallea ja Tänakia, jos heille olisi sattunut joku pieni virhe, Lappi tuumi.