Kommentti: Kieli keskellä suuta ja toisinaan poskessa, mutta mitä ihmettä Ott Tänak höpisee?

Motivaatioteorian näkökulmasta Tänakin touhu on silti hyvin kummallista, kirjoittaa Tuomas Heikkilä.

Jyväskylä

Ralli on laji, jossa autoa on useimmiten syytä ajaa kieli keskellä suuta, jos kohta ikivanhan sanonnan järkevyyttä voi aina epäillä. Mitä väliä sillä on, missä asennossa on kieli, jos auto pysyy tiellä?

Kommenttejaan kuskit jakelevat toisinaan kieli poskessa. Tässä sanonnassa ei toki ole tolkkua yhtään enempää, sillä eihän puheesta saa mitään selvää, jos kieli on poskessa.

No, se vanhojen kielikuvien analysoinnista ja asiaan. Vuosina 2018 ja 2019 Jyväskylän MM-rallin voittanut Ott Tänak on johtanut rallia sen toisesta erikoiskokeesta lähtien ja johtaa edelleen. Silti hänen lausuntonsa ovat olleet peräti kummallisia.

Tänak on moittinut Hyundainsa ajettavuutta läpi viikonlopun. Toyotan kilpakumppanin Esapekka Lapin ja myös Kalle Rovanperän mukaan Tänak puhuu höpöjä eikä ole oikeasti menopeliinsä tyytymätön.

Lue lisää: Jyväskylän MM-rallin kärjessä paahtava Ott Tänak tylytti rajusti autoaan – ”Tämä on painajainen ajettavaksi!”

Miksi olisikaan, kun hän ilman isompaa haveria tuulettaa huomenna Ruuhimäessä rallin voittoa? Tänak toki tunnetaan hieman rutinaherkkänä kaverina, mutta auton sättiminen ”ihan läpällä” kuulostaa kummalliselta.

Moottoriurheilussa mukana olevat autonvalmistajat kaatavat lajin pohjattomaan laariin kymmeniä miljoonia. Ennen muuta kyse on positiivisten mielikuvien luomisesta ja sitä kautta markkinoinnista.

Tänakin lauantaiaamuinen ”this thing is a nightmare to drive” ei vastaa mitenkään päin mielikuvaa positiivisesta markkinoinnista.

Erikseen kysyttäessä hieman eksentrinen virolainen vielä alleviivasi, että halusi antaa työvälineestään palautetta. Hän myös jatkoi autonsa tylyttämistä pitkin päivää. Tosin Patajoki 2:n maalissa auto olikin yhtäkkiä ”ihan ok”.

Saksassa jalostettu ralliohjus ei toki ole sama asia kuin Etelä-Koreassa maailman suurimmalla autotehtaalla valmistettu siviiliauto, mutta Hyundai mikä Hyundai. Nykymaailmassa, jossa kaikkea viestintää on usein parempi hoitaa enemmän tai vähemmän sukkasillaan, on Tänakin töräyttely peräti erikoista. Riippumatta oikeastaan siitä, istuuko auto todellisuudessa käteen vai ei.

Jollain tavalla se on jopa virkistävää, vaikka moinen tuskin niska limassa raatavien mekaanikkojen mieltä ylentää. Vaikka on varmaan myöskin niin, että he ovat tähän jo tottuneet.

Motivaatioteorian näkökulmasta Tänakin touhu on silti hyvin kummallista.

Rallin päätöspäivänä sunnuntaina ajetaan vielä rapiat 40 erikoiskoekilometriä. Tänak johtaa Kalle Rovanperää 8,4 sekunnilla. Perjantain Rovanperä joutui lähtemään pätkille ensimmäisenä ja irtosoran ”auraaminen” antoi Tänakille 21 sekunnin kaulan tulevaan maailmanmestariin nähden.

Lauantain nopein oli Rovanperä ja hän kuroi eroa umpeen keskimäärin reilut kahdeksan sadasosaa ek-kilometriä kohden.

Vääntö on välillä tuskin auton levyisillä teillä käsittämättömän tasaista.

JA VIELÄ: Perjantai-iltapäivän Lankamaa 2 peruttiin, kun yleisöä toikkaroi vähän missä sattuu, eivätkä he uskoneet järjestäjien ohjeita. Tällä tavalla erikoiskoetta ei ollut Keski-Suomessa paketoitu koskaan aiemmin, kun 1986 peruttu Savon pätkä sijaitsee Pirkanmaan puolella.

Lauantaina maailman parhaan rallin yleisö palasi ruotuun ja pahemmilta pöllöilyiltä tiettävästi vältyttiin. Tämä sai myös kilpailunjohtaja Kai Tarkiaisen kiitokset Twitterissä.

– Kiitos niille kelle se kuuluu: maailman paras rallikansa on tänään osoittanut loistavuutensa. Hienosti on sijoituttu, liikettä viime hetkillä ei juuri lainkaan. Jatketaan näin, pidetään ralli liikkeellä! Sateesta huolimatta, nauttikaa!, Tarkiainen kirjoitti.