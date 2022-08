Jyväskylän MM-rallin kärjessä paahtava Ott Tänak tylytti rajusti autoaan – ”Tämä on painajainen ajettavaksi!”

Ott Tänakin suoranuottinen tapa antaa palautetta nousi jälleen keskiöön lauantain ensimmäisellä huoltotauolla.

Hyundain virolaispilotti Ott Tänak tunnetaan siitä, että jos meno ei oikein miellytä, hän myös ilmaisee asian.

Tämä nähtiin ja kuultiin jälleen Jyväskylän MM-rallin lauantaiaamussa, kun kisaa perjantaiaamusta lähtien johtanut Tänak avasi sanaisen arkkunsa EK 11 Päijälän maalissa.

– This thing is a nightmare to drive, Tänak murisi tv-haastattelussa.

Sanasta sanaan käännettynä ”tämä esine (tai asia) on painajainen ajettavaksi”.

Autourheilussa kun on aina kyse myös automerkkien markkinoinnista, ei tällaisia purkauksia varmasti katsota valmistajan pääkonttorilla hyvällä. Kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm kertoi The Flying Finns -rallidokumenttisarjassa joutuneensa puhutteluun PSA-konsernin päämajaan Pariisiin haukuttuaan tv-haastattelussa silloisen menopelinsä Peugeot 307:n.

Voi siis olla, että Hyundain pääkonttorilla Korean Ulsanissa saakka joku on kiinnostunut, mitä Tänak suustaan päästelee. Puhumattakaan Hyundain rallitallin päämajasta Saksan Altzenaussa.

Mitä siis oikein tarkoitit aamun lausunnollasi?

– Olosuhteet erikoiskokeella vaikuttivat vakailta, mutta pätkän varrella tuli kaikenlaisia yllätyksiä, joita ei pitäisi olla. On tärkeää antaa palautetta, Tänak perusteli.

Itse erikoiskokeessa ei kuitenkaan ollut vikaa hänen mielestään.

– Ei suinkaan, Päijälä on eräs Suomen rallin suosikkipätkiäni!

Tänak lähtee iltapäivän lenkille 9,5 sekunnin johtoasemassa Esapekka Lappiin nähden. Hänen vanavedessään ajavat Kalle Rovanperä (12,9) ja Elfyn Evans (17,9).

– Toyotat ovat vasta heränneet tähän ralliin. Joudumme todella taistelemaan, Tänak arvioi.