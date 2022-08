Brittitähti Gus Greensmith polvistui ja kosi jyväskyläläistä Jessicaa – suomalainen rallimies järjesti kauniin rakkaustarinan

Gus Greensmith kertoi sympaattisesti suuresta rakkaudestaan jyväskyläläistä Jessicaa kohtaan.

Rallin MM-sarjassa kilpaileva brittikuljettaja Gus Greensmith kosi hiljattain suomalaista tyttöystäväänsä. Vastaus oli myöntävä ja pari on nyt kihloissa.

– Olemme olleet yhdessä noin neljä vuotta. Hänen nimensä on Jessica Malin. Pari viikkoa sitten lomalla polvistuin ja toivoin, että hän vastaisi kosintaani myöntävästi. Niin siinä onneksi kävi, onnea hehkuva Greensmith, 25, kertoi Jyväskylässä lauantaina.

Greensmith kertoi vilpittömän kauniita ja ihania sanoja Ilta-Sanomille rakkaastaan. Ne tulivat sydämen pohjasta ja saavat varmasti kokeneimmatkin rallijermut herkistymään.

– Hän opiskelee lääkäriksi, hän on erittäin älykäs – älykkäämpi kuin minä! Hän on edustanut Suomea ratsastuksessa, hän on urheilullinen. Eli hänessä on kaikki, mitä naisessa voi toivoa.

Gus Greensmith säteilee onnea.

Koskettava rakkaustarina sai alkunsa suomalaisen rallivalmentajan, entisen MM-sarjan kuljettajan Kristian Sohlbergin, 44, ansiosta. Sohlberg valmentaa Greensmithiä.

– Morsiameni on Kristianin hyvän ystävän ystävä. Olin ollut sinkku pitkän aikaa ja Kristian sanoi, että minulla on eräs tuttu, joka sinun pitäisi tavata.

– Aloimme jutella ja pian olinkin hänen veneellään Jyväskylässä. Siitä se lähti ja nyt olemme kihloissa. Eli hyvin meni!

Kristian Sohlberg taitaa myös rakkauden rallin.

Greensmith ei vielä osaa sanoa, mihin rakastavaiset asettuvat – Suomeen vai Britanniaan vai johonkin muualle.

– Rakastan Jyväskylää, tämä on erittäin kaunis paikka. Mutta tosiasia on se, että hän on Suomesta ja minä olen Englannista – ehkä asetumme sitten johonkin siihen väliin. Hänellä on vuosia jäljellä opiskelua, joten meidän ei tarvitse päättää asettumisesta ihan vielä, Greensmith järkeili.

Greensmith kilpailee MM-sarjan pääluokassa M-Sport-tallin Fordilla. Hän on ennen Jyväskylän-osakilpailua kymmenentenä MM-pistetaulukossa.

– Tässä vaiheessa uraani tavoitteeni on ajaa jossain MM-rallissa palkintopallille. Vauhdillisesti olemme jo päässeet lähemmäksi tätä tavoitetta, hän tuumaa.

Gus Greensmith vauhdissa Keski-Suomen ankarissa, mutta armottomissa soraränneissä.

Suomen MM-rallissa Greensmith ei ole yltänyt aivan kärjen taistoon.

– Olen nauttinut rallista, vaikka asiat eivät ole sujuneet aivan toivotulla tavalla.

– On mahdotonta olla nauttimatta Suomen MM-rallista. Erikoiskokeet ovat mahtavia, koko kauden parhaita, Greensmith kehuu.