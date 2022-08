Muistatko? Jyväskylän MM-rallissa peruttiin erikoiskoe myös 1986 – sitä perusteltiin hyvin erikoisella tavalla

”Nyt ei ole oikea hetki ajaa pikataivalta”, arveltiin elokuisena perjantaina 36 vuotta sitten.

Jyväskylä

Jyväskylän MM-rallissa nähtiin perjantaina iltapäivällä ennenkuulumaton tilanne, kun kisan viides erikoiskoe Lankamaa 2 peruttiin turvallisuussyistä. Kilpailunjohtaja Kai Tarkiaisen mukaan yleisö ei pysynyt sallituilla katselupaikoilla, vaan tilanne karkasi kaoottiseksi.

Ensimmäisenä pätkälle startannut Kalle Rovanperä ehti ajaa erikoiskoetta parin kilometrin verran ennen kuin se muutettiin hänen osaltaan siirtymäksi. Muu rallikaravaani jatkoi matkaansa vaihtoehtoista reittiä.

Kerta on ilmeisesti ensimmäinen, kun Jyväskylässä perutaan jo alkanut erikoiskoe yleisön käytöksen vuoksi. Samantyyppinen tilanne nähtiin 36 vuotta sitten, kun Tampereen lähistölle kaavailtu Savon erikoiskoe peruttiin varotoimenpiteenä.

Rallia tiiviisti seuraava Twitter-tili Antti // It Gets Faster Now! julkaisi kuvan Vauhdin Maailma -lehdestä vuodelta 1986, jossa Savon erikoiskokeen perumista käytiin seikkaperäisesti läpi.

– (Perjantai-) illan viimeinen Savo peruutettiin hyvissä ajoin. Järjestäjät ilmoittivat, että perjantai-ilta lähellä suurkaupunkia ei ole oikea hetki ajaa pikataivalta, yleisö on saattanut nauttia miestä väkevämpää ja turvallisuusongelmat voivat nousta suuriksi, lehti kirjoitti.