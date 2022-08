Ruotsin Oliver Solberg, 20, teki todella nolon mokan Jyväskylän MM-rallissa – murtui lohduttomaan itkuun

Ruotsalainen teki pahan kämmin ja keskeytti perjantain avaus-ek:lla.

Oliver Solbergin vaikea rallikausi jatkui Suomen MM-rallissa karmealla tavalla.

Solberg ajoi ulos perjantain ensimmäisen erikoiskokeen ensimmäisessä mutkassa.

Hyundain kolmoskuskin oli vaikea löytää sanoja DirtFishin haastattelussa.

– Vaikea selittää. En tiedä. Perä lähti alta ja menetin hallinnan, Solberg nieleskeli.

– Tämä ei ole helppoa. On ollut paljon huonoa tuuria.

Solberg murtui kyyneliin eikä kyennyt juuri muuhun kuin toistelemaan sanattomuuttaan ongelmien edessä. Hänen tuskansa oli nähtävillä, ja haastattelija vastasi myötätunnolla.

– On tosi vaikeaa ymmärtää, miksi näitä tapahtuu minulle. En tiedä, mitä sanoa. Tiimissä ja auton kanssa on tosi vaikeaa tällä hetkellä. Balanssia on vaikea löytää, Solberg sai sanailtua.

Solbergin, 20, isä on rallin maailmanmestari 2003 Petter Solberg. Nuorukaisen äiti on ruotsalainen entinen rallikuski Pernilla Walfridsson. Myös Oliver edustaa Ruotsia. Vaikean kauden kohokohta tuli talvella kotirallissa, kun Solberg ajoi kuudenneksi.