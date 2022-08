Tiesitkö? Kimi Räikkösen veljenpoika Justus, 17, kaasuttelee Jyväskylän MM-rallissa luokkansa kärjessä – suursuosio yllätti nuorukaisen

Justus Räikkönen ajaa vanhempia herrasmiehiä vastaan ja tähyää ralliammattilaiseksi.

Kun sukunimi on Räikkönen, se takaa suhteellisen automaattisesti ihmisten kiinnostuksen. Etenkin, kun ilmenee, että kyse on niistä samoista Räikkösistä.

Justus Räikkönen, 17, on Kimi Räikkösen isoveljen Ramin poika. Kohtelias ja sanavalmis nuorukainen osasi odottaa, että hihasta repijöitä saattaa jonkin verran olla, mutta huomio on silti vähän yllättänyt.

– Osasin odottaa, että ehkä jotain pientä tulee, mutta on se vähän yllättänyt, kuinka paljon ihmiset ovat olleet kiinnostuneita. Mutta on se aika siistiäkin, että ihmisiä kiinnostaa, Räikkönen sanoi perjantain aamupäivän huollossa.

Kansallisessa tasolla rallia ajanut Rami Räikkönen pääsi ajamaan Jyväskylän MM-rallissa kerran. Vuonna 2001 silloisen N-ryhmän Honda Integra Type-R hyytyi sähkövikaan Ouninpohjassa.

Kimi Räikkösen ralliseikkailu formulatauon aikana puolestaan sisälsi kolme ”Jyskälää” vuosina 2009–11. Hänen saldonsa oli keskeytys sekä sijat 25. ja 9.

Isä tai setä eivät suuremmin tuputtaneet neuvojaan seuraavan sukupolven Räikköselle.

– Siitä puhuttiin, että tiet voi mennä aika rajuun kuntoon, mutta ei mitään sen ihmeellisempää, Justus kertoi.

Perjantaiaamun lenkin jälkeen Räikkönen oli liikkeellä hyvällä fiiliksellä.

– Kaikki on mennyt ihan suunnitelmien mukaan tähän asti. Ollaan pidetty hauskaa ja sitä lähdettiin tänne tekemäänkin, hän raportoi.

Hyvin sujuu! Justus Räikkönen johtaa Suomen MM-rallissa RC4-luokkaa.

RC4-luokassa on liikkeellä kolme autokuntaa. Räikkösen ”päävastustajat” ovat jo hieman varttuneempia herrasmiehiä, kun luokan kakkosena kaasuttava Kari Hytönen on 56- ja kolmonen Raimo Kaisanlahti jo 67-vuotias.

Perjantain erikoiskokeiden jälkeen Räikkösen johto oli jo useita minuutteja.

– Totta kai kilpailullisena henkilönä laitoin tänne sellaisen tavoitteen, että olisi kiva ajaa luokkavoitosta ja nyt ollaan luokan kärjessä.

Pikantti yksityiskohta on se, että Hytönen ajoi Jyväskylässä ensimmäisen kerran jo 1994 ja Kaisanlahti Räikkösen syntymävuonna 2005.

Vaikka setä sattuukin olemaan F1-legenda, ei Justus Räikkönen haikaile radalle, vaan metsään isänsä jalanjäljissä.

– Mun laji on ehdottomasti ralli. Se on paras moottoriurheilun laji. Pienestä pojasta lähtien olen halunnut ajaa rallia. Tykkään siitä, että maisema vaihtuu ja kun pätkiä ajetaan kahteen kertaan, tiekin on toisella kerralla erilainen, Räikkönen hehkuttaa.

Justus Räikkönen vauhdissa Keski-Suomen soralla.

– Kaksi ja puoli vuotta sitten ajoin autolla ensimmäisen kerran. Se oli heti ralliautolla. Ensimmäisen rallini ajoin kaksi vuotta sitten.

Ralliammattilaisuus on nuoren miehen tavoite.

– Pitkällä tähtäimellä olisi kiva ajaa ammatikseen, mutta mennään askel kerrallaan. Turha miettiä liian pitkälle, kun olen vasta 17-vuotias, hän linjaa.

Jyväskylän MM-ralli on eräs etappi kohti sitä unelmaa.

– Uusi auto, en ole ajanut paljoakaan tällä. Tai autolla ylipäätään, Räikkönen hymähtää.

– Tulevaisuutta ajatellen tämä on hyvää kokemusta.

Hän korostaa ennen kaikkea hitaasti kiiruhtamista.

– (Sebastien) Loeb aloitti ajamaan varmaan 30-vuotiaana ja voitti muutaman maailmanmestaruuden, Justus Räikkönen virnistää.

No ei nyt sentään. Kansallisen tason kisassa lajin yhdeksänkertainen maailmanmestari nähtiin ensimmäisen kerran 23-vuotiaana ja MM-rallissa 25-vuotiaana.

Saapa nähdä, missä Justus Räikkönen viilettää viiden vuoden kuluttua.