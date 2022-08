Ylen suosikkiasiantuntija Henri Haapamäki sanoo itseään juntiksi – moottoriturpa teki kovan ratkaisun elämässään: ”Päätin sitten lähteä”

Henri Haapamäki hurmaa Ylen asiantuntijana.

Jyväskylä

Henri Haapamäki, 33, nousi kansan tietoisuuteen viime vuonna Suomen MM-rallissa.

Haapamäki työskenteli rallissa Ylen asiantuntijakommentaattorina ja hurmasi monet rempseydellään ja sanavalmiudellaan. Moottoriturpa on Ylen työryhmässä jälleen tämän vuoden rallissa.

Yleltä kerrottiin viime syksynä Ilta-Sanomille, että Haapamäestä saatu yleisöpalaute on ollut harvinaisen positiivista. Ylellä oltiin myös erittäin tyytyväisiä rallituotannon keräämiin katsojalukuihin.

Haapamäelle onnistunut Jyväskylän-keikka poiki lisää töitä Ylellä.

Syntymäpaikkakunnallaan Sastamalassa perheineen asuva Haapamäki on entinen rallikuljettaja. Nykyisin hän kilpailee rallicrossin SM-sarjan Supercar-luokassa.

Vuodenvaihteessa Haapamäki teki kovan ratkaisun ja irtisanoutui päivätyöstään, eli Tampereen Sandvikin kunnossapitoasentajan toimesta. Hän koki, että aika oli kypsä heittäytymiselle täysillä median maailmaan.

– Kai minä jonkinlainen influensseri nyt sitten olen. Päähomma koostuu silti Ylen ralliasiantuntijan tehtävistä. Lisäksi teen paljon mainosvideoita yrityksille – pääasiassa niille, joiden kanssa olen jo kilpailu-urallani tehnyt yhteistyötä, Haapamäki kertoo.

– Sitten minulla ollut myös juonto- ja selostuskeikkoja moottoriurheilutapahtumissa.

Henri Haapamäki on huuliveikko.

Haapamäki on aktiivisella toiminnallaan kerryttänyt kannattajajoukkoja sosiaalisessa mediassa. Samalla hän on tarjonnut yhteistyökumppaneilleen näkyvyyttä.

– Instagramiin ja Facebookiin olen jo tehnyt vuosikaudet livelähetyksiä. Niissä olen pyrkinyt näyttämään myös ruman puolen sekä autotallista että perhe-elämästä. Ei näytetä vain siloteltua pintaa, vaan sellaista mihin ihmiset voivat samastua, Haapamäki jatkaa.

Haapamäki kuvailee, että töitä on nyt niin paljon kuin vain ehtii tehdä. Silti lähtö rakkaalta työpaikalta Sandvikilta ei ollut missään tapauksessa helppo. Hän ehti työskennellä Sandvikilla kahdeksan vuotta.

– Kyllä se haikea fiilis oli lähteä. Minä olen todella vanhan kansan mies ja mulle tällainen työpaikan vaihtaminen on todella suuri asia. Ei tulisi kuuloonkaan, että siirrytään kukasta kukkaan koko ajan. Tämä oli minulle todella suuri juttu ottaa lopputili huipputyöpaikasta ja lähteä.

– Jotenkin oli vain sellainen palo sisällä, että nyt on vain painettava ja päätin sitten lähteä. Lisäksi Sandvikiltakin sain vilpittömästi kannustusta siihen, että paina vaan enteriä ja lähde, jos tällainen mahdollisuus on nyt auennut. Olen sanonut muillekin, että uskaltakaa tehdä ratkaisuja ja uskokaa itseenne, Haapamäki kertoo.

Uskallusta ja ennakkoluulottomuutta Haapamäellä riittää, mutta pöytä ei ole niin sanotusti katettu valmiiksi tulevaisuuteen. Töitä on tehtävä ja jonkin sortin epävarmuuttakin siedettävä.

Tällä tietoa Yleltä loppuvat rallin esitysoikeudet kuluvan kauden jälkeen.

– Täytyy pitää silmät auki ja katsoa, että mikä olisi sitten seuraava osoite, Haapamäki tuumii.

Vammalasta eli nykyisestä Sastamalasta Haapamäki ei ole mihinkään muuttamassa, vaikka esimerkiksi pääkaupunkiseudulta saattaisi aueta uusia markkinoita.

– Minä olen sen verran juntti ja korpimies, ettei sovi minulle pääkaupunkiseutu. Toki Helsingissä on aina kiva käydä ja nähtävää ja koettavaa siellä riittää.

Haapamäen omat ajot ovat sujuneet viime aikoina mainiosti. Hän voitti heinäkuun alussa rallicrossin Supercar-luokan SM-osakilpailun Jalasjärvellä yli 600-hevosvoimaisella nelivetoisella Ford Fiestallaan.

– Hieman pelkäsin aluksi, että olemme kaluston suhteen hieman alakynnessä, mutta sadekeli tasoitti tilannetta ja ykköstila irtosi. Tämäkin oli taas todiste siitä, ettei etukäteen kannata heittää pyyhettä kehään vaan täysillä aina yritetään, Haapamäki myhäilee.

Henri Haapamäki ajaa yhä kilpaa.

Haapamäki iloitsee siitä, että Suomen MM-ralli on etenkin tänä vuonna upea tapahtuma kotimaisten fanien kannalta. Kalle Rovanperä, 21, ja hänen edustamansa Toyota-talli ovat olleet viime aikoina huippuvedossa.

Rovanperän muhkea MM-pistejohto ja tuloillaan oleva maailmanmestaruus on saanut rallikansan liikkeelle sankoin joukoin.

– Kalle on hoitanut kotirallin markkinoinnin täydellisesti ja se on hoidettu nimenomaan ajamalla. Se on hieno juttu!