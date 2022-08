Jyväskylän viimeisin suomalaisvoittaja ei säästele: ”Otetaan vähintään kolmoisvoitto”

Esapekka Lappi oli Suomen MM-rallin nopein viisi vuotta sitten. Sen jälkeen voitot ovat luisuneet ulkomaille.

Jyväskylä

Viisi vuotta ja kolme rallia. Sen verran on aikaa Jyväskylän MM-rallin edellisestä suomalaisvoitosta. Viron Ott Tänak voitti 2018 ja 2019. Kaksi vuotta sitten ralli peruttiin koronarajoitusten vuoksi.

Viime vuonna ajettiin poikkeuksellisesti syys-lokakuun vaihteessa ja tuolloin kiireisin oli Elfyn Evans. Sebastien Loeb voitti kaksi kertaa peräkkäin 2011-12 ja kaimansa Ogier 2013. Nämä ovat ainoat kerrat, kun rallin ykköspalli on livahtanut kolme kertaa peräkkäin ulkomaille.

Voisiko ”Jyskälän” viimeisin suomalaisvoittaja Esapekka Lappi palata jopa ykköseksi, ohi mielipuolisessa iskussa olevan Kalle Rovanperän?

– Palkintopalli on realistinen perussuorituksella. Olen ollut täällä aina vahva, Lappi toteaa tyynesti.

Uhoamatta, vaikka vuoden 2017 on edelleen Lapin uran ainoa MM-rallin voitto.

Ja on tarpeetonta sanoa, että jos perussuorituksella ajaa maailman nopeimmassa rallissa kolmen sakkiin, on nappisuorituksella voittaja.

Viime syksynä 31-vuotias Lappi oli Keski-Suomessa Toyota Yariksen ratissa keikkakuskina. Autokaan ei ollut ihan samaa tasoa kuin tallikavereiden Elfyn Evansin, Kalle Rovanperän ja Sebastien Ogierin menopelit.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala paljasti The Flying Finns -dokumenttisarjassa, että Lappi reuhasi viime syksynä menemään autolla, joka oli 40 kiloa painavampi kuin tallikavereilla eikä tehojakaan ollut ihan samaa määrää.

– Ai niinkö? Mikä dokumentti? Lappi kyselee ensin kuin ei muka tietäisi asiasta mitään.

– No, kyllä se pitää paikkansa. Eikö mennyt ihan hyvin siihen nähden? Nyt saattaa tulla vaikka pohja-aikoja, hän murjaisee.

Lappi ajoi vuosi sitten Jyväskylässä neljänneksi jääden voittaneesta Evansista vajaan minuutin, tarkalleen ottaen 58,8 sekuntia.

Tänä vuonna Esapekka Lappi ajaa kilpailukykyisellä Toyotalla.

Jyväskylän MM-ralli starttaa torstai-iltana Harjun legendaarisella kaupunkierikoiskokeella. Se on 3,5 kilometrin mittainen yleisöpyöritys, joka ajetaan perjantaina iltapäivällä puolitoista kilometriä lyhyempänä versiona.

Yleisöpätkiä usein väheksytään ralliväen keskuudessa, mutta Lappi huomauttaa Harjun merkityksestä.

– Kun ajetaan sekunneista, jopa kymmenyksistä, niin sekin on tärkeä. Tuntuu käsittämättömältä, mutta siellä voi hävitä parikin sekuntia. Liika varovaisuus syö aikaa.

Tämän vuoden uutuus on lauantaina Jämsässä kahteen otteeseen ajettava Vekkulan erikoiskoe. Vielä 71 vuoden jälkeenkin Keski-Suomesta löytyi ennen ajamattomia ralliteitä.

– Kilsan verran Vekkulan alkupäätä olen ajanut, mutta muuten kaikki on ihan uutta, Lappi sanoi.

Täysin uuden erikoiskokeen nuotittaminen on oma taiteenlajinsa.

– Ne pienet osuudet olivat aika työläitä, mutta Suomessa on helpompi tehdä nuottia kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi 25 kilometriä Sardiniassa on ihan eri asia kuin 25 kilometriä täällä.

Pikantti yksityiskohta nuotittamisessa on niin sanottu leikkaaminen. Kyse on siitä, että sisäkurvin puolen renkaat menevät ojan puolelta ja ojasta taas voi löytyä mitä tahansa.

Edellisessä MM-rallissa Virossa kolme viikkoa sitten leikattiin railakkaasti myös, mutta Virossa ei voi puhua ojien välissä pysymisestä, kun ojia ei oikein ole.

– Tämä on selkeämpi kuin Viron ralli. Leikkaaminen on molemmissa hurjaa, mutta täällä se on ojien vuoksi selkeämpää, Lappi arvioi.

Suomen MM-rallin reitti on Viron rallin reittiä selkeämpi.

Aikaa nuotittamiseen on rajoitetusti, eikä ojan pohjalla voi mielin määrin möyriä.

– Tarkistatko leikkauksen vai mutkan muodon? Se on vaikea päätös. Ja leikkausta ei voi videolta tarkistaa. Niiden osaltahan tämä touhu on mennyt ihan sairaaksi, Lappi hymähtää.

Jyväskylässä majaansa pitävä Toyotan rallitalli lähtee kotikisaansa herkullisesta asetelmasta. On viime vuoden voittaja Evans, on viimeisin suomalaisvoittaja Lappi ja on MM-sarjaa dominoiva Rovanperä.

Taustalla kaasuttaa vielä koko ajan vauhtiaan parantava, Jyväskylässä asuva japanilainen Takamoto Katsuta.

– Vähintään kolmoisvoitto, Lappi linjaa tavoitteeksi.