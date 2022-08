Suomalaiselle rallilegendalle upea kunnianosoitus – lähetti jämäkät terveiset Kalle Rovanperälle

Kolminkertainen maailmanmestari Juha Piironen sai upean kunnianosoituksen.

Rally Hall of Fameen eli rallin kunniagalleriaan nimettiin tänä vuonna neljä uutta jäsentä Suomen MM-rallin yhteydessä. Nimettyjen joukossa on muiden muassa legendaarinen kakkoskuljettaja Juha Piironen.

Piironen, 71, kuuluu kiistatta maailman rallieliittiin. Hän on kolminkertainen maailmanmestari ja työskenteli yhdessä muiden muassa Henri Toivosen, Juha Kankkusen, Pentti Airikkalan ja Timo Jouhkin kanssa.

Lue lisää: Henri Toivosen ex-kartanlukija puhuu nyt Korsikan 1986 tragediasta ja toisesta läheltä piti -tilanteesta: ”Ei olisi ketään, jolta kysyä”

Ekonomi Piironen voitti Kankkusen kanssa kolme maailmanmestaruutta ja yhteensä 14 MM-rallia. Mestaruudet tulivat 1986 Peugeot’lla, sekä 1987 ja 1991 Lancialla. Piironen voitti Kankkusen kanssa myös maineikkaan Paris-Dakar-kilpailun vuonna 1988.

Piirosella on ”palanen” myös Kankkusen Toyotalla ajamasta mestaruudesta 1993. Silloin kartturin ura päättyi dramaattisesti kesken kauden. Piiroselle tuli sairauskohtaus hotellihuoneessa ennen Argentiinan MM-rallia. Se oli aivoverenvuoto.

Lue lisää: Suomalaisen rallilegendan loistelias ura päättyi karmeasti – ”Se voi tulla sänkyhommissa tai vessassa”

Huipputason rallikartturiksi ei ollut enää paluuta, mutta Piironen toipui ja pääsi kiinni niin sanottuun normaaliin elämään. Urheilu-uran jälkeen Piironen työskenteli markkinointi- ja promootiotöissä.

Helsingissä syntynyt Piironen on kolmen aikuisen pojan isä ja asustelee tätä nykyä Espoossa.

Voitonjuhlat tulivat tutuksi Juha Piiroselle ja Juha Kankkuselle.

Ilta-Sanomien puhelimitse tavoittama Piironen ilahtui valinnasta Rally Hall of Fameen.

– Hienoa saada muinaisista saavutuksista sulkia hattuun, hyväntuulinen Piironen veisteli.

Piirosen kanssa samassa yhteydessä valittiin Markku Alénin kakkoskuljettajana tunnettu Ilkka Kivimäki, kaksinkertainen kuljettajien maailmanmestari, italialaislegenda Massimo Biasion sekä Lancian ja Fiatin entinen tallipomo Cesare Fiorio.

– Tunnen kaikki valitut erittäin hyvin. Ilkka on ensinnäkin hyvä ystäväni ja kollega ollut aina. ”Miki” Biasion on myös sellainen kaveri, joka varmasti ansaitsee tällaisen kunnian, Piironen sanoo.

Karismaattinen Cesare Fiorio on rallipiireissä arvostettu ja osin kiisteltykin hahmo. Fiorio toimi takavuosina myös Ferrarin F1-tallin pomona.

– Fiorio oli mielestäni omalla tavallaan napakka tallipäällikkö. Hän oli sellainen mies, jonka sanoja aina Fiat-yhtymässä kuunneltiin, Piironen kuvailee.

Piirosen ”taistelupari” Kankkunen valittiin rallin kunniagalleriaan vuonna 2015.

Piironen aikoo seurata Suomen MM-rallia tarkasti televisiolähetyksistä. Hän on tietenkin pannut merkille Kalle Rovanperän muhkean johdon pistejohdon MM-sarjassa.

– Maailmanmestaruus on tuloillaan Kalle Rovanperälle. Hänellä on nyt iso MM-pistejohto, ja nyt on tärkeää muistaa, että ihan kaikki pisteet merkitsevät. Jos hänen asemassaan jossain kisassa jää toiseksi tai viidenneksi, niin pitäisi vaan hymyillä ja mennä eteenpäin – kun se mestaruus on tosiaan sieltä tuloillaan, Piironen tuumaa.