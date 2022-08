Suomen MM-rallissa ajavan Nikolai Grjazinin pilttuussa kävi kuhina – erikoinen yksityiskohta venäläisen autossa kiinnittää huomion

Keski-Suomen sorateille starttaa kaksi venäläistä kuljettajaa ja yksi kartanlukija.

Jyväskylä

Ennen kuin vuoden 2022 Jyväskylän MM-rallia on ajettu metriäkään, on eräs puhutuimmista kuljettajista ollut venäläinen Nikolai Grjazin. Venäläisurheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin urheilutapahtumiin on evätty lähes kaikissa mahdollisissa lajeissa, mutta ralliin he saavat kansainvälisen autoliiton FIA:n päätöksen nojalla osallistua ilman minkäänlaisia kansallisuustunnuksia.

Grjazinin, hänen kartanlukijansa Konstantin Aleksandrovin sekä heidän maanmiehensä Vitalii Antonovin sulkemista kisasta on vaadittu niin urheiluministeri Petri Honkosen, oppositiojohtaja Petteri Orpon kuin rallin pääsponsorin Sectonkin suulla.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut ketään venäläiskolmikosta haastatteluun rallin aattona keskiviikkona.

– En tiedä mitä sanoa. En seuraa sosiaalista mediaa enkä tiedä, mitä siellä ihmiset puhuvat, Grjazin totesi aiemmin Keskisuomalaiselle.

Nikolai Grjazinin autossa ovat mainokset vähissä.

Venäläisten osallistumista ralliin on paheksuttu laajalti ja jotkut ovat valmiita boikotoimaan koko tapahtumaa nykyisessä tilanteessa.

– Mitä minä voisin tehdä? Jokainen ihminen tekee omat ratkaisunsa, Grjazin lähetti omat terveisensä.

Heinäkuun puolivälissä ajettuun Viron MM-ralliin Grjazin ei päässyt osallistumaan. Maan sisäministeriö asetti Grjazinin ja Aleksandrovin maahantulokieltoon. Suomessa moiseen ei ole lähdetty, eikä rallin järjestäjällä AKK Sports Oy:llä ole keinoja vaikuttaa venäläisten osallistumiseen, sillä osallistumiskelpoisuuden määrittelee yksin FIA.

Keskiviikkona Grjazinin pilttuussa kävi normaali rallia edeltävä kuhina. Hän ajaa Rally2-luokassa saman Toksport WRT 2 -tiimin Skodalla kuin Suomen Emil Lindholm. Autojen väritys on muuten samanlainen, mutta sponsoreiden logoja löytyy Lindholmin menopelistä huomattavasti enemmän.

Lisäksi Grjazinin autossa kilpailunumerotarra sisältää pelkän numeron. Pääsponsorin Secton logo on poistettu siitä yhtiön vaatimuksesta. Näkyvillä ovat vain Skodan, rengasvalmistaja Pirellin sekä italialaisen teollisuuden laitetoimittajan Big on Dryn logot.

Vitalii Antonovin Renault Cliossa on runsaasti valkoista pintaa.

Myös Antonovin auto helottaa melkoisen mainoksettomana. Yllättävää nykyisessä maailmantilanteessa on se, että hänen huoltoautonsa ovat Latvian rekisterissä ja lisäksi huoltopilttuun katoksesta löytyy Latvian pääkaupungissa Riiassa sijaitsevan Kaļķu Vārti -ravintolan logo.