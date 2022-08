Kalle Rovanperän luottomies paljastaa rallitähden supervireen taustat kulissien takaa – ”Ei sitä voi kieltää”

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen ovat olleet mahtivireessä. Myös Suomen MM-rallista odotetaan jättipottia.

Kalle Rovanperä, 21, ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen, 36, ovat olleet upeassa iskussa rallin MM-sarjassa tänä vuonna. Toyotan kaksikolla on muhkea johto MM-pisteissä. Maailmanmestaruutta voidaan pitää jo lähes varmana.

Rovanperä on löytänyt vahvan luoton Toyotan uuden sukupolven hybridiajokkiinsa ja tulokset ovat olleet sen mukaisia. Yhteistyö Halttusen kanssa on ollut myös harmonista ja nuotit ovat putoilleet Rovanperän korviin napakasti ja tarkoituksenmukaisesti.

– Autoon on vahva luotto ja sellainen kokonaisvaltainen tekeminen on kunnossa. Kaikki mitä tässä nyt touhutaan, niin se tuntuu toimivan, Halttunen sanoo Ilta-Sanomille.

Kovan luokan ammattilaisen merkki on se, että autosta on saatu säädettyä ja muokattua mieleinen alkukauden vaikeuksien jälkeen.

– Alkukaudesta oikein kukaan ei päässyt testaamaan ja nämä uudet hybridiautot olivat jopa vähän raakileita. Mutta nyt kun on päästy sitä kauden aikana sorvaamaan mieleiseksi, niin kyllä siitä on tosi hyvä meille tullut. Auto on nyt nopea ja luotettava – hyvä kokonaispaketti siis, Halttunen kertoo.

– Ja ei sitä voi kieltää – kyllä auto sopii Kallen ajotyylille hyvin tällä hetkellä, hän jatkaa.

Kalle Rovanperällä on ollut aihetta hymyyn.

Rovanperästä on sanottu, että hän oppii uutta nopeasti. Se pätee oivasti myös tähän kauteen. Rovanperä pääsi eräällä tavalla samalle viivalle kokeneempien kuljettajien kanssa, koska kaikkien ajajien piti opetella autojen hybridiuudistuksen takia.

– Se pitää täysin paikkansa, että Kalle oppii uutta nopeasti. Se on ihan sama juttu jokaisella vehkeellä, millä hän ajaa. Se on hänelle talentti, sitä lahjakkuutta nimenomaan, Halttunen vahvistaa.

– Kokemus kilpailuista ja tietotaito autosta on karttunut hänelle tosi nopeasti, Halttunen lisää.

Rovanperä ja Halttunen ovat keränneet 175 MM-pistettä, kun kaudesta on ajamatta kuusi osakilpailua. Ero MM-taulukossa toisena olevaan belgialaiseen Hyundai-kuljettajaan Thierry Neuvilleen on venähtänyt peräti 83 pisteeseen.

Suomalainen ajajakaksikko on omalla työllään ja lahjakkuudellaan menetyksensä ansainnut, mutta Halttunen muistaa jakaa kiitosta myös Toyotan insinööreille ja muulle tallin väelle. Moottoriurheilussa ei voi menestyä ilman tarvittavia resursseja tai jos yhteistyö tiimin sisällä sakkaa.

Voitto Jyväskylän MM-rallista olisi suomalaiskaksikolle tärkeä. Se olisi Halttuselle ja Rovanperälle ensimmäinen ykköstila MM-kotikilpailusta sarjan pääluokan ajokilla.

Halttusen mukaan he eivät kuitenkaan lähde tavoittelemaan ”väkisin” voittoa, sillä asiaa on tietenkin tutkailtava myös MM-sarjan kokonaistilanteen kannalta. Mestaruus on lopulta isompi tavoite kuin yksittäinen ”Jyskälän” voitto.

– Ajattelemme tilannetta mestaruustaistelussa ja kautta kokonaisuutena. Rehellisesti sanottuna meidänhän ei ole enää pakko voittaa kisoja. Kyllä se mestaruus painaa vaakakupissa tällä hetkellä enemmän.

– Liian isoja riskejä emme siis ota nyt pelkästään Suomen MM-rallin voiton takia, Halttunen sanoo.

Kalle Rovanperällä ja Jonne Halttusella on mennyt viime aikoina lujaa.

Rovanperään ja Halttuseen Keski-Suomen soraränneissä kohdistuvat odotukset ovat valtavat.

– Ulkopuolinen hype on kovempi kuin meillä itsellä. Me itse pyrimme keskittymään joka kisaan samalla tavalla. Emme mieti ylimääräisiä ja niin se on helpompaa. Rutiinit ja olennaiseen keskittyminen ovat tärkeitä juttuja, Halttunen painottaa.

Halttunen ottaa esiin myös viime vuoden tapahtumat Suomen MM-rallissa.

– Meillä on nyt viime aikoina sujunut hyvin ja kisat ovat osuneet kohdalleen. Kyllähän se kuitenkin viime vuonnakin nähtiin Suomessa – vaikka silloinkin olivat hirveät odotukset – että se silti päättyi ulosajoon ja hiekkakasaan.

HalttusellA onkin nyt jämäkät terveiset rallikansalle.

– Käyttäytykää reitillä asiallisesti. Toivon, että katsojat pysyvät katsomoalueilla. Silloin saa ajettua hyvän kilpailun. Totta kai me yritämme voittaa ja tuoda suomalaisille hyvää fiilistä.