Suomalainen rallilegenda lataa kovaa tekstiä Kalle Rovanperästä – "Se on ihan selvä asia"

Rallilegenda Juha Kankkunen kertoo tyhjentävän näkemyksensä Kalle Rovanperästä ennen MM-kotirallia.

Juha Kankkunen on tuntenut Kalle Rovanperän tämän lapsuudesta asti.

Tämän kauden rallin maailmanmestaruutta ei voi viedä Kalle Rovanperältä käytännössä enää mikään. Näin uskoo Rovanperän jo tämän lapsuudesta tuntenut rallilegenda Juha Kankkunen.

– Ihmeitä pitäisi tapahtua, että mestaruus menisi Kallelta sivu suun. Se on ihan selvä asia. Periaatteessa pojan ei tarvitse edes voittaa enää mitään tällä kaudella, johto on niin iso, että mestaruus on käytännössä taskussa, Kankkunen, 63, sanoo Ilta-Sanomille.

Viime ralleissa voitokkaasti ajanut Toyota-kuljettaja Rovanperä on kerännyt 175 MM-pistettä, kun kaudesta on ajamatta kuusi osakilpailua. Ero MM-taulukossa toisena olevaan belgialaiseen Hyundai-kuljettajaan Thierry Neuvilleen on venähtänyt peräti 83 pisteeseen.

– Auto sopii Kallelle tosi hyvin nyt ja luottoa löytyy. Tänä vuonna ei ole hänellä ollut oikein mitään teknisiä ongelmiakaan. Tulokset ovat sen mukaisia, kun kaikki toimii ja tuntuu osuvan, Kankkunen tuumaa.

– Poika ajaa loistavaa kautta ja sitä on upeaa katsoa. Mutta on se jo aikakin, kun edellisestä suomalaisen mestaruudesta, eli Marcuksen (Grönholm), on jo 20 vuotta. Tosi mukavaa, että saadaan Suomi taas oikeaan paikkaan rallikartalla, Kankkunen myhäilee.

Kalle Rovanperä on testannut Toyotaansa Keski-Suomessa ennen kotoista MM-rallia.

Kankkunen on itse nelinkertainen maailmanmestari. Myös hänellä oli urallaan jaksoja, jolloin tunne oli liki voittamaton.

– Kausi 1991 Lancialla ja kausi Toyotalla 1993 tulevat mieleen sellaisina. Noiden kausien alkuvaiheessa kävi jo mielessä, että mestaruus tulee, ellei mitään todella yllätyksellistä tapahdu. Luotto oli niin vahva.

Viikonloppuna ajetaan Suomen MM-ralli, ja 21-vuotiaalta Kalle Rovanperältä odotetaan ensimmäistä kotikilpailun voittoa MM-sarjan pääluokan ajokilla.

– Eihän siinä mitään, Kalle osaa ajaa. Puhdas suoritus vaan ja katsoo, mikä on tilanne ja miten kisa kehittyy. Kärkitaistossa on ihan varmasti, eihän hän muualla osaa ollakaan. Antaa vaan mennä sen, mikä hyvältä tuntuu, Kankkunen sanoo.

– Jyväskylä on aika pitkälti straight forward, kaasu pohjassa ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien. Hirveästi ei pysty ennakkoon sanomaan, onko jotain erityisiä ratkaisun paikkoja reitillä, Kankkunen ennakoi.

Hän sanoo, että kelistä riippuu taas paljon.

– Pito vaihtelee niin paljon ensimmäisinä reitillä ajaville kelistä riippuen. Esimerkiksi Lankamaa on sellainen, että jos on sadellut, niin siinä on hieno pito ajaa ensimmäisten joukossa. Sitten taas kuivemmalla kelillä siinä eivät ensimmäiset pääse oikein mihinkään.

– Jos on ihan pölykuivaa, niin ensimmäisinä reitillä ajavat häviävät väkisin irtosoran takia.

Juha Kankkunen vieraili Sardinian MM-rallissa tänä vuonna.

Kankkunen odottaa joka tapauksessa hienoa tapahtumaa ja paljon katsojia paikan päälle. Hän aikoo seurata rallia ja tekee siinä ohessa hieman media- ja pr-töitä.

– Lankamaan erikoiskoe lähtee perjantaiaamuna mun omalta pellolta, niin sen käyn ainakin katsomassa. Sitten tietysti Jyväskylässä annan muutaman haastattelun, jotka olen luvannut ulkomaisille medioille. Sitten on yksi Audin tilaisuus, johon lupasin mennä.

– Sanotaan näin, että vapaana taiteilijana kuljen rallin. En ota paineita, mutta pikkaisen hommiakin siinä rallin aikana on.

Kankkunen voitti Suomen MM-rallin loistokkaalla urallaan kolme kertaa. Hänelle rakkain on vuoden 1999 voitto Subarulla.

– Lähtölista oli tosiaan kivikova silloin. Oli kourallinen maailmanmestareita ja toinen kourallinen tulevia maailmanmestareita plus muita kovia ukkoja siellä seassa. Se oli kyllä makea voitto silloin. Ikääkin oli minulla silloin jo se 40, mutta pystyi silti voittoon, niin se oli kyllä hyvä homma. Kyllä se 1999 voitto mieleen vahvasti jäi – ei sitä unohda.

Kankkunen oli tuolloin nopein myös äärimaineikkaalla Ouninpohjan erikoiskokeella.

– Kun Ouninpohjan voittaa, niin tietää että kuuluu yhä maailman kärkikuljettajien joukkoon. Se ei ole ihan kaikista helpoin pätkä ajaa, vaikka upea erikoiskoe onkin.

Lue lisää: Juha Kankkusen legendaarinen sivallus tv-haastattelussa on saanut kulttimaineen: ”Se oli tyhmä vastaus tyhmään kysymykseen”

Kankkunen on yhä äärimmäisen innokas automies. Hänellä on upea kilpa-autojen kokoelma ja lisäksi hän on aina innokas kokemaan uutta. Kankkunen haluaisi koettaa MM-sarjan uuden sukupolven Rally1-hybridiajokkia jossain sopivassa välissä.

– Enköhän pääse jossain kohtaa ajamaan sellaista. Se on nykyään vähän hankala tuo tallien testiohjelma, kun testipäivät on rajattu ja näin. En viitsisi mennä sinne sotkemaan tallin väen töitä ja viemään nykykuskeilta tehokasta ajoaikaa. Mutta kyllä se varmaankin jossain sivussa sopiva hetki järjestyy.

– Haluaisin sitä kokeilla sitä sen verran, että voin sanoa sitäkin ajaneeni.

Suomen MM-ralli alkaa torstaina. Kilpailu päättyy sunnuntaina.