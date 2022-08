Nyt puhuu Suomen MM-rallin pomo: ”Tilanne on inhottava” – venäläiset halutaan ulos

Riku Bitterin mukaan MM-rallissa on mentävä kansainvälisen autoliiton säännöillä.

Suomen MM-rallin järjestäjät ovat puun ja kuoren välissä. Venäläisten kuljettajien osallistuminen kisaan herättää kiivasta keskustelua, mutta AKK-Motorsportia sitovat kansainvälisen autoliiton Fian säännöt.

Suomen MM-rallin nimikkosponsori, autoalan yritys Secto Automotive, julkaisi tiistaina tiukkasanaisen tiedotteen, jossa yhtiö vaati viikonlopun ralliin osallistuvia venäläisiä sivuun kilpailusta.

Lue lisää: Kohu paisuu Suomen MM-rallissa – pääsponsori vaatii: Venäläiset ulos!

Keskisuomalaisen mukaan kilpailuun on ilmoittautunut kolme venäläiskisaajaa, RC5-sarjassa ajava Vitali Antonov sekä RC2-luokassa Skodalla ajava Nikolai Grjazin ja hänen kartanlukijansa Konstantin Aleksandrov.

– Jos meillä olisi tässä asiassa vaikutusvaltaa, sen käyttäisimme. Secton logoa ei ole venäläisten kuljettajien autoissa, tiedotteessa kirjoitetaan.

AKK-Motorsportin toimitusjohtaja Riku Bitter kertoo Ilta-Sanomille tietävänsä sponsorin vahvan kannan Ukrainan sodasta johtuvaan tilanteeseen.

– He ovat olleet Ukrainan osalta aktiivisia siitä lähtien, kun kaikki alkoi. Valitettavasti, kuten hekin toteavat, olemme tehneet sen, mitä tehtävissä on. Tilanne ei ole muuttunut. Fian linjauksien mukaan on mentävä sen suhteen, ketkä voivat osallistua, Bitter kertoo.

Mikä on sinun oma mielipiteesi siitä, pitäisikö venäläiskuskien saada kilpailla Suomessa?

– Tuohon on vaarallista sanoa yhtään mitään. AKK liittona on sulkenut venäläiset ja valkovenäläiset kuljettajat niiden kilpailujen osalta, mihin meillä on toimivalta.

Onko tuosta liiton ratkaisusta johdettavissa omakin näkemyksesi?

– Ei varsinaisesti. Joudumme toimimaan niiden linjojen mukaan, mitkä liittyvät tähän kilpailuun. Tilanne on sinänsä harmittava ja inhottava, mutta näillä joudumme etenemään.

Venäläiskuskit eivät osallistuneet Viron MM-ralliin, sillä maan sisäministeriö eväsi Grjazinin sekä Aleksandrovin maahantulon.

Urheiluministeri Petri Honkonen on puolestaan kertonut Keskisuomalaisen haastattelussa, että hän ei voi virassaan päättää maahantulon estämisestä.

Fia ei sulkenut venäläiskuljettajia MM-sarjasta sillä ehdolla, että he sitoutuvat kisaamaan neutraalin lipun alla eivätkä osoita tukea Ukrainan sodalle.