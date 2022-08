Iso ero muihin – Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi kertovat, mitä Suomen MM-rallissa vaaditaan

Kalle Rovanperä on karannut MM-sarjassa haastajiltaan. Esapekka Lappi haluaa palata podiumille.

Toyotan rallitallin suomalaistähti Kalle Rovanperä lähtee huimassa vireessä kotiteillään Keski-Suomessa loppuviikolla ajettavaan MM-ralliin. Alla on viisi osakilpailuvoittoa seitsemästä ajetusta kisasta ja muhkea 83 pisteen johtoasema MM-sarjassa.

Rovanperä testasi hybridikilpuriaan kisaa edeltävänä viikonloppuna. Suomen MM-rallissa marginaalit ovat hyvin pieniä, joten auton säätöjen on olennaisen tärkeää naksahtaa kohdilleen jo ennakkotesteissä. Viime vuoden kisassa Rovanperä tuskasteli säätöjen kanssa, joten tällä kertaa testeihin panostettiin huolellisesti.

– Suomessa tiestö on aika erilaista mihinkään muuhun kisaan verrattuna. Viron rallissa käytettävä auto on aika lähellä Suomen autoa, mutta joutuu sitä vähän muuttamaan, Rovanperä toteaa.

– Täällä testien merkitys on siinä mielessä iso, että säätöjen on oltava hyvät, jos haluaa menestyä. Ajamalla ei pysty kompensoimaan niin paljon, jos säädöt ovat menneet vikaan.

Rovanperän tallitoveri Esapekka Lappi on nuoremman kollegansa kanssa samoilla linjoilla.

– Tänne pitää tehdä ehdottomasti jäykin auto koko MM-sarjan sorakisoista. Pitää olla tosi jäykkä auto, ja sivuttaispitoa pitää olla paljon. Vetopidolla ei suoranaisesti ole niin suurta väliä. Sivuttaispito on tärkeämpi, Lappi summaa.

– Myös iskunvaimentimilta vaaditaan paljon, jottei auto hajoa hyppyjen alastulossa.

Viiden voiton myötä Rovanperä on karannut haastajiltaan MM-sarjassa. Loppukauden aikana suomalaiskuskin mestaruuden varmistuminen on lähinnä ajan kysymys, jos rauhallinen ja itsevarma Rovanperä jatkaa omalla tasollaan. Ison pistejohdon ansiosta Rovanperän ei tarvitse enää väkisin ajaa kisojen voitosta.

Kotiteillä voitto on ainoa tavoite, mutta yltiöpäisiin riskeihin nuori kuljettaja ei ole valmis.

– Kyllähän tässä rallissa on aina mielessä voitto niin kuin se on joka rallissa. Tietenkin kotirallissa olisi mukavaa ajaa hyvä tulos. Nyt on varmasti paljon porukkaa katsomassa ja faneja paikalla, niin olisihan se hienoa yrittää ainakin ajaa voitosta, Rovanperä ruotii.

– Tässä vaiheessa kautta yli puolet kisoista on jo takana, joten pitää olla myös fiksu. Ei voi tietenkään lähteä hölmöilemään. Jos näyttää siltä, että ei pysty ajamaan maksimitulosta, niin sitten pitää vähän höllätä.

Lappi janoaa takaisin kärkisijoille

Parin hankalan kisan jälkeen Lappi toivoo paluuta palkintopallille. Kolmannen tilan Ruotsin MM-rallista helmikuussa ajanut pieksämäkeläinen jakaa tällä kaudella Toyotan tehdastallin kolmatta autoa yhdessä Sebastien Ogierin kanssa.

– Podium on sellainen hyvä tavoite ja varmaan aika realistinenkin, jos ei tule mitään ongelmia. Meidän perusvauhdin pitäisi riittää siihen, Lappi sanoo.

Jari Huttunen debytoi Jyväskylässä vihdoin Rally1-auton ratissa, kun kiuruvetinen starttaa kotiralliin Fordin kalustolla. Näyttöpaikka on valtava, mutta Huttunen yrittää pitää maltin mukana.

– Tuloksellisesti en ole asettanut mitään tavoitteita. Jos joka päivä olisimme lähempänä kärkeä, niin olisin tyytyväinen. Toivottavasti saataisiin hyvä ja ehyt ralli ajettua, Huttunen suunnittelee.

Suomen MM-ralli alkaa torstai-iltana perinteisellä Harjun kaupunkierikoiskokeella.