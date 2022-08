Suomen rallilupaus sai harvinaisen tilaisuuden Jyväskylässä – joutuu maksamaan siitä jättisumman

Jari Huttunen pääsee näyttämään taitonsa rallin kuninkuusluokassa. Lysti ei ole halpaa.

Marcus Grönholm (vas.) on Jari Huttusen manageri.

Suomalainen rallikuski Jari Huttunen saa harvinaislaatuisen tilaisuuden Jyväskylässä. 28-vuotias kaasuttelija pääsee ajamaan MM-rallin M-Sportin Rally1-luokan Fordilla.

Kisa on Huttuselle ensimmäinen MM-ralli lajin kuninkuusluokassa.

Pysyvää paikkaa WRC-luokkaan jo pitkään hamunneelle Huttuselle kyseessä on siis todella arvokas näytönpaikka. Miestä pitkään manageroinut Marcus Grönholm kuitenkin lataa heti pöytään rajut realiteetit.

– Ei ole kyllä maailman helpoin tilanne lähteä Jyväskylän kisaan. Kaikki tietysti odottaa jotain, mutta yhden päivän auton testaamisella pitäisi olla mukana ajamassa kilpaa. Se ei ole helppo paikka, mutta toivotaan jättiyllätystä, Grönholm sanoo.

– Jokainen ymmärtää, että jos saa vain päivän kokeilla autoa, niin ei ole ihan samassa asemassa kuin muut kuskit tuolla kärjessä. Mutta katsotaan mitä hän saa aikaan.

Vuonna 2020 WRC3-luokan mestaruuden voittanut ja myös WRC2:ssa osakilpailuvoittoja napsinut Huttunen on monille kirkkaimman kärjen varjoissa ajaville rallikuljettajille tutussa välitilassa.

Näytönpaikat kuninkuusluokkaan ovat harvassa, ja niiden auetessakin ongelmana on WRC-visiittien hurja hinta.

– Tämähän on juuri se ongelma, kun se on niin saatanan kallista. Ja sen kerran kun pääsee näyttämään, ei voi tuomita hirveästi jos ei näissä oloissa hurjaa vauhtia kulje. Mutta se on nyt vain näin. Kun tämmöisiä tilanteita tulee, niistä pitää ottaa kaikki irti mitä saa.

Yksittäisen MM-rallin hinta vierailevalle kuljettajalle pistää kokeneen rallimiehenkin irvistämään.

– Satojatuhansia yhdestä rallista. Se rupeaa olemaan vähän meikäläisen kipurajankin yli. Mutta nyt mennään. Hurjia lukuja ne ovat, mutta autot ovat niin hurjan kalliita, eikä tiimit jakele tallipaikkoja tuosta vaan, Grönholm puhisee.

Marcus Grönholm toivoo, että Jari Huttuselle sattuu Jyväskylässä pöljä päivä.

Huttusen puolesta puhuu sentään se, että kotimaan tiet ovat hänelle ennestään hyvin tuttuja. Hän juhli Jyväskylässä voittoa WRC2-sarjassa jo vuonna 2017. Grönholmin mukaan kaiken osuessa aivan nappiin voi Huttunen yltää rallissa jopa aivan kärkisijoille.

– Jos oikein yllättää niin hänhän voi olla jopa todella korkealla. Mutta on Jarillakin tietysti paineita, hän haluaa näyttää, eikä tämmöisiä paikkoja tule usein, kun hinnat ovat niin valtavat, Grönholm pohtii.

– Jos hän ajaa viiden joukkoon, niin onhan se onnistuminen. Mutta takaako se sitten jotain jatkossa, niin sitä ei kukaan tiedä. Jos hän yhtäkkiä onkin kolmen joukossa, niin se olisi jo aivan loistavaa.

Huttusen iskun paikkaan lisäkiinnostusta saa, että Fordin kuskipaletti on Toyotaan ja Hyundaihin verrattuna melkoisen levällään.

Tallin WRC-tiimissä ajavat tällä kaudella täyden kalenterin ovat ajaneet Irlannin Craig Breen, Englannin Gus Greensmith ja Ranskan Adrien Fourmaux, joista etenkin ranskalaisen alkukausi on ollut sysisurkea.

– Jari ei tietysti heti ota paikkaa sieltä noin vain, mutta jos hän tekee hyvän vaikutuksen ajollaan, niin tuo on oikea paikka sille. Muut tallit ovat aivan täynnä huippukuskeja, Ford ei ole. Siellä meidän saumamme voisi olla, Grönholm sanoo.

Tällä kaudella Huttunen on kilpaillut Fordilla neljässä WRC2-luokan kilpailussa, joista saldona on kaksi kolmossijaa ja yksi neljäs sija. Tavoite on kuitenkin korkeammalla.

– Hän on taistellut siellä hyviä sijoituksia, joitakin voittoja ja paljon palkintopallisijoja. Kyllä se potentiaali siellä on, mutta se vaatii nyt onnistumisen, vähän maagista tuuriakin, ja sitten katsotaan, Grönholm linjaa.