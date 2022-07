Kommentti: Kalle Rovanperän ylivoima vie mielenkiinnon MM-rallista – sopiva vertailukohta löytyy Ruotsista!

Voi vain arvailla, kuinka ylivoimainen Kalle Rovanperästä vielä tuleekaan, kirjoittaa Tuomas Heikkilä.

Mitä enemmän rallikilometrejä Kalle Rovanperä nielee, sitä enemmän takaraivossa kumisee klassikkosanonta ”Rovanperän ylivoima vie mielenkiinnon MM-rallista”.

Tokaisuhan on usein ironinen. Henkilön X ylivoima vie mielenkiinnon asiasta Y.

Tässä tapauksessa ironiaa ei kuitenkaan ole vähääkään mukana, vaan Rovanperä on aivan mykistävän dominoiva maailman rallipoluilla.

Hän on aivan varmasti tämän hetken ylivoimaisin suomalaisurheilija. Yritin miettiä, että kuka urheilija ylipäätään mestaroi omaa lajiaan kallemaisella dominanssilla juuri nyt. Lähinnä tuli mieleen Ruotsin seiväsässä, maailmanennätysmies ja olympiavoittaja Armand Duplantis.

Molemmat nuoret herrat tekevät omilla kilpakentillään tällä hetkellä mitä huvittaa, kun kilpakumppanit keskittyvät siihen, mitä osaavat.

Rovanperä on voittanut kauden seitsemästä MM-rallista viisi ja hänellä on nyt kasassa 175 pistettä. Suomalainen on kerännyt huimat 83,3 prosenttia maksimipisteistä. Osakilpailuvoitosta saa 25 pistettä ja power stagen ykkössijasta viisi lisää. Laskennallinen maksimi olisi siis 210 pistettä.

MM-sarjan kakkonen Thierry Neuville on saanut kasaan tuosta 43,8 prosenttia. Vuonna 2006 lajin yhdeksänkertainen maailmanmestari, ranskalaisvelho Sebastien Loeb johti kauden puolivälin krouvissa prosentein mitattuna MM-kakkosta Marcus Grönholmia 93–58. Prosentteja on räknäiltävä sen vuoksi, että MM-rallin pistelasku on muuttunut vuosien varrella.

Se ei kuitenkaan muuta miksikään sitä tosiasiaa, että Rovanperä on tällä hetkellä loebmaisen ylivoimainen suhteessa kilpakumppaneihinsa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala totesi Viron MM-rallin jälkeen, ettei hänellä ole enää sanoja, joilla kuvailla Rovanperän menoa. Ei se mitään, Jari-Matti, ei kenelläkään muullakaan ole.

Ja lisää on luvassa. Rovanperä täyttää lokakuussa 22 vuotta ja on harjoitellut rallin ajamista jo 14 vuotta. Hän lienee ajanut ralliautolla enemmän kilometrejä kuin kukaan ikäisensä.

Ja 22-vuotias on missä tahansa toimessa vielä kehittyvä. Voi vain arvailla, kuinka ylivoimainen Kalle Rovanperästä vielä tuleekaan.

