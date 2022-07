Käsittämätön tilanne MM-rallissa – mitä ihmettä Ott Tänakin auton sisällä tapahtui? C Moren asiantuntija repesi: ”Ei tätä pysty katsomaan”

Ott Tänak joutui vaaralliseen tilanteeseen Viron MM-rallin perjantain päätöspätkällä.

Ott Tänakin perjantaipäivä kotikulmillaan Viron MM-rallissa päättyi erikoisella tavalla.

Tänak kävi päivän päätöserikoiskokeella pihalla tieltä, minkä jälkeen kansainvälisen tv-yhteyden kuva leikkasi auton sisäkameraan.

– Järveojalla (kartanlukija Martin) on pelonsekainen katse. Hän pitää jalallaan jotain osaa kiinni, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa huomasi.

– Tuuletusputket eivät pysy tuulilasissa, joten hän pitää sitä paikallaan. Ei ole todellista! Ei tätä hommaa pysty katsomaan, Ketomaa sanoi huvittuneena.

Auton tuulilasi oli ongelman takia täysin huurussa.

Tänak oli ajovirheestään huolimatta suhteellisen lähellä (+23,6 sekuntia) pohja-ajan ajanutta Kalle Rovanperää. Ero on toki suuri vain 6,7 kilometrin mittaisella ek:lla, mutta olosuhteet olivat muutenkin vaikeat. Erityisesti ne olivat sitä Tänakille, joka ei liki olemattomasta näkyvyydestä huolimatta juuri himmaillut.

Hullunkurinen tilanne nauratti C Moren selostamossa.

– Yritä tuolla ajaa sataakuuttakymppiä, kun liejua on joka puolella ja lasi ihan läskissä. Ottilla on silti ihan hirveä yritys päällä. Kartturi pitää autoa jalallaan kasassa. Tämä ylittää jo McGyverinkin kyvyt. Lasi on ihan huurussa, miten tuo voi olla mahdollista, päivitteli 42 MM-ralliin kuljettajana osallistunut Ketomaa.

Hyundailla kilpaileva Tänak itse kommentoi WRC:n haastattelussa erikoiskoetta hyvin lyhyesti ja toteamalla sen, mikä oli kaikkien nähtävissä:

– Lämmitysputki irtosi emmekä nähneet mitään.

Viron MM-rallin kärjessä on perjantain jälkeen Kalle Rovanperä.