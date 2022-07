Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi hyvässä vauhdissa – Lappi asetti viikonlopulle yhden selkeän tavoitteen

Kalle Rovanperä avasi Viron MM-rallin hyvin.

Viron MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe ajettiin torstai-iltana. Pohja-ajan Viron rallin avauspätkällä hurjasteli irlantilainen Craig Breen.

Toiseksi kovinta vauhtia piti MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä, joka jäi Breenistä vain kymmenyksen. Kolmanneksi ajeli britti Elfyn Evans, joka jäi Rovanperästä niin ikään kymmenyksen.

Rovanperän tullessa median eteen haastattelija tivasi nuorukaiselta, olisiko tämä voinut vuosi sitten kuvitella lähtevänsä tämän vuoden Viron kilpailuun MM-sarjan selvältä kärkipaikalta.

Suomalainen kiemurteli kysymyksen ohi mallikkaasti ja antoi nöyrän vastauksen.

– On vaikea katsoa ajassa taaksepäin. Olemme tehneet parhaamme viime vuodesta saakka, se on selvää. On mukavaa olla taas täällä. Toivottavasti saamme aikaan hyvän tuloksen.

Rovanperän perässä MM-pisteissä oleva Belgian Thierry Neuville kaasutteli neljänneksi nopeiten ensimmäisen erikoiskokeen. Hän ja Rovanperä aloittavat perjantain taiston 0,2 sekunnin erolla suomalaiskuskin eduksi.

Toinen suomalainen, testipätkän nopein Esapekka Lappi jäi Breenistä 0,7 sekuntia. Hän oli viikonlopun avauskokeen kuudenneksi nopein.

Lappi on keskeyttänyt kaksi edellistä kilpailua, joista ensimmäinen, Italiassa ajettu Sardinian ralli, oli erityisen katkera. Lappi johti kilpailua ennen keskeytystään.

Nyt Lapilla on mielessään yksi selkeä tavoite.

– Haluan päästä maaliin asti. Sen tavoitteen on oltava kirkkaana mielessä. Kaksi keskeytystä peräkkäin ei ole hyvä juttu, hän pohti.

EK1:n pituus oli ainoastaan 1,66 kilometriä, joten suuria eroja kuljettajien välille ei syntynyt. Kärkikymmenikkö on 1,7 sekunnin sisällä.

Kotimaisemissaan ajava Ott Tänak jäi kärjestä 0,5 sekuntia. Hän lähtee perjantaihin viidenneltä sijalta.

Viron MM-rallin toinen erikoiskoe ajetaan perjantaiaamuna kello 7.45.