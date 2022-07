Maailmantähti pääsi Kalle Rovanperän kyytiin Keski-Suomessa – hehkutti estoitta rallikomeetan taitoja

James Deane pääsi kokemaan vauhdin hurmaa.

Rallin MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä on testannut viime päivinä Toyotaansa Keski-Suomen sorateillä.

Maanantaina Rovanperän kyytiin pääsi vieras, driftingin supertähti James Deane. Irlantilainen hehkutti kokemustaan Instagramissa runsaalle 35 tuhannelle seuraajalleen.

– Tänään pääsin hyppäämään WRC-sarjan johtajan Kalle Rovanperän kyytiin rallitesteissä Suomessa. Uskomaton kokemus, tämä mies on todellinen lahjakkuus. Mitä parhainta onnea loppukaudeksi, kaveri, Deane kirjoitti.

Rovanperä on jakanut kuvan Instagramin tarinoissaan.

– Se oli hauskaa, 21-vuotias suomalainen hehkuttaa.

Deane on on kolminkertainen Drift Mastersin Euroopan mestari ja Formula D -sarjan voittaja. Myös Rovanperä on kilpaillut driftingissä.

Rallikausi jatkuu 14. heinäkuuta Virossa. Lukuisat kuskit testaavat parhaillaan Suomen soraränneissä, sillä Jyväskylän MM-ralli on ohjelmassa heti Viron jälkeen 4.–7. elokuuta.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 145 pisteellään. Toisena majaileva Hyundain Thierry Neuville on 65 pisteen päässä suomalaisesta.