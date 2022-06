Jari-Matti Latvala paljastaa: Nämä asiat tekevät Kalle Rovanperästä ylivertaisen

Kalle Rovanperä on vahvasti etenemässä kohti rallin maailmanmestaruutta vain 21-vuotiaana – selvästi nuorempana kuin kukaan koskaan aiemmin.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ehti hehkutti Safari-rallin voittanutta Kalle Rovanperää suorassa tv-lähetyksessä jo ihmepojaksi.

– Hän on rikkonut kaikki rajat. Hän on ihmepoika! Minulla ei ole enempää sanoja kuvaamaan Kalle Rovanperää, Latvala ihasteli.

Rovanperä on vasta 21-vuotias, mutta hän on näyttänyt tällä kaudella toistuvasti Toyotansa perävaloja kokeneemmille konkareille.

Ja ralli jos mikä on ollut kokeneiden konkarien temmellyskenttä. Historian nuorin maailmanmestari on jo edesmennyt Colin McRae, joka vei vuonna 1995 MM-tittelin oltuaan 27-vuotias.

Nyt kun MM-sarja on kutakuinkin puolimatkan krouvissa, 21-vuotiaalla Rovanperällä on tukeva 65 pisteen johto Thierry Neuvilleen. Latvalan ylistämä ”ihmepoika” (magic kid) on vahvasti ja vastustamattomasti menossa kohti maailmanmestaruutta selvästi nuorimpana koskaan.

– Se on kova juttu lajissa, jossa kokemus on isossa roolissa, Latvala sanoi Ilta-Sanomille puhelimitse Keniasta.

Latvalan mukaan Rovanperällä on kolme ominaisuutta, jotka erottavat hänet muista.

– Se, että Kalle on nopea, ei ole mitenkään kovin poikkeuksellista. Monella muullakin nuorella kuljettajalla on vauhtia, Latvala sanoo.

Rovanperä ajoi Safari-rallin voittoon toisella yrittämällään.

– Se, missä Kalle erottuu on se, että hän on kylmäpäinen ja hänellä on malttia, mutta kuitenkin tietyllä tavalla laskelmoivuutta. Hän tietää, mitä vauhtia tarvitsee ajaa ja mikä vauhti riittää. Näin hän pystyy määrittelemään ja säännöstelemään vauhtinsa. Se tekee hänestä superlahjakkuuden, Latvala ylisti.

Safari-rallissa tämä näkyi Latvalan mukaan Rovanperän ajamisen erinomaisena jaksottamisena.

– Kun on hyväkuntoinen tie, silloin paahdetaan kovaa. Kun tulee huonokuntoinen pätkä, Kalle osaa kuunnella, mitä auto kestää ja miten se kestää. Hän ajoi juuri käsikirjoituksen mukaan.

Moni muu hajotti autonsa haastavissa oloissa, kun autoa yritettiin käskeä yli sen suorituskyvyn.

– Minun aktiiviaikanani Akropolis-ralli oli se vaativin ralli. Minulta kesti 10 vuotta ymmärtää, minkälaisella ajamisella Akropolis-ralli voitetaan, Latvala vertasi.

Kalle Rovanperä (oik.) voitti vaativan Safari-rallin jo toisella yrittämällään. Vieressä juhlii kartanlukija Jonne Halttunen.

Rovanperän voiton ohella Latvalaa lämmitti Toyotan neloisvoitto.

– Oli todella huikea viikonloppu! Tällaista tapahtuu todella harvoin, Toyotalle Safari-rallissa edellisen kerran vuonna 1993 eli 29 vuotta sitten. Kyse on hyvin harvinaisesta tuloksesta, Latvala painotti.

Toyotalla oli aihetta juhlaan Keniassa.

Pikanttina yksityiskohtana Latvala nosti esiin Takamoto Katsutan kolmostilan. Japanilaisen kuljettajan nousu palkintopallille japanilaisen auton ohjaimissa on Toyotalle iso juttu.

– Tietenkin Toyota haluaa, että tallissa on menestyvä japanilainen kuljettaja. Takamoto on käynyt Toyotan junioriohjelman, ja häneen on satsattu paljon rahaa, Latvala sanoo.

Latvalan mukaan seuraavissa kahdessa rallissa MM-sarjan luonne muuttuu täysin. Autojen kestävyyskoe jää taakse, ja tilalle tulevat Viron ja Suomen MM-rallien nopeat soratiet.

Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan mukaan rallin MM-sarjan luonne muuttuu seuraavissa osakilpailuissa, kun kestävyyskokeesta tulee nopeuskilpailu.

– Viron ja Suomen MM-rallit ovat puhtaita nopeuskilpailuja. Niissä sekunnin kymmenykset ratkaisevat, eli virheisiin ei ole varaa. Auto pitää saada toimimaan nopeissa oloissa. Enää kyse ei ole auton säästämisestä ja selviytymisestä niin kuin Safarissa, Latvala pohtii.

– Safari-ralli oli nyt pidempi kuin viime vuonna, ja kisa oli paluu siihen vanhaan Safariin. Ajettiin vedessä, mudassa, hiekalla, lentohiekalla, kivisillä teillä... Oikeastaan lumi oli ainoa elementti, joka jäi puuttumaan, onnellinen Toyotan pomo naurahti.