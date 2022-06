Kalle Rovanperä sensaatiomaisesti Kenian MM-rallin johtoon – Ott Tänakin kommentti tiivisti karmeat ajo-olot

Safari-ralli näytti kuljettajille ja autoille hurjan luontonsa heti perjantaina.

Toyotan nuori suomalaistähti Kalle Rovanperä johtaa Kenian MM-rallia perjantain ajopäivän jälkeen.

Rovanperä kärsi torstain yleisöpätkällä Nairobissa rengasrikon, mutta tykitti kolme pohja-aikaa perjantaina. Rovanperän tallitoveri Sebastien Ogier kärsi kisan johtopaikalta rengasrikon, ja myös monella muulla kuskilla riitti ohjelmaa erittäin rajuissa olosuhteissa.

Suomalaiskuljettaja starttaa lauantain 150 EK-kilometrille 22,4 sekunnin johtoasemassa ennen tallikaveri Elfyn Evansia. Myös Hyundain Ott Tänak ja Toyotan Takamoto Katsuta ovat puolen minuutin sisällä kärkimiehestä.

– En tietenkään haluaisi johtopaikkaa muiden ongelmien jälkeen, mutta silti päivä oli meiltä aika hyvä. Ei ollut mitään isompia ongelmia. Viimeinen pätkä oli tosi raju. Olen tosi onnellinen, että pääsin maaliin, Rovanperä totesi.

– Lauantaina tavoite on täysin sama. Yritämme vain tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Jos pystymme ajamaan samaa vauhtia ja vältymme ongelmilta, uskon, että myös tulos on hyvä, Rovanperä lisäsi.

Toyotalla oli vielä perjantain aamupäivän jälkeen kisassa neloisjohto, mutta Ogier menetti rengasrikossa aikaa yli kaksi minuuttia ja putosi kuudenneksi.

Myös Evansilla oli rengasrikko, ja Katsuta puolestaan kärsi Ford-kuski Craig Breenin keskeytyksestä.

Kolmannella sijalla oleva virolaiskuski Tänak povaa lauantaista vieläkin pahempaa urakkaa kuskeille.

– Rallin alussa ajattelimme, että perjantai on kisan helpoin päivä. Nyt kuitenkin on ollut jo tosi vaikeaa ja menty ihan äärirajoilla. Melkoista selviytymistä tämä on ollut, Tänak huokaili.

– Tällä hetkellä taistelemme enemmän Safari-rallia kuin muita kilpailijoita vastaan. On vain yritettävä välttää ongelmat ja pysyttävä jollain keinolla pelissä mukana.

Fordille perjantain ajopäivä oli synkkä, sillä Breenin lisäksi myös ranskalaiskuskit Sebastien Loeb ja Adrien Fourmaux joutuivat keskeyttämään teknisiin vikoihin.

Legendaarinen Safari-ralli päättyy sunnuntaina.