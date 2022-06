Venäläisparin ei haluta osallistuvan Viron MM-ralliin.

Venäläistä rallikaksikkoa Nikolai Grjazinia ja tämän kartanlukijaa Konstantin Aleksandrovia ei haluta nähdä Viron MM-rallissa, uutisoi virolaissivusto Delfi.

Kaksikko on jo ilmoittautunut ralliin, mutta kisajärjestäjät aikovat estää kilpailemisen. Viron MM-ralliin on aikaa reilu kuukausi.

– Tämä on Viron Rallin, Viron moottoriurheiluliiton ja Viron olympiakomitean päätös. Emme aloita kilpailua venäläisten, valkovenäläisten tai neutraalin lipun alla kilpailevien ollessa lähtöpaikalla. Niin kauan kuin tämä päätös on voimassa, Grjazin ei kilpaile täällä, Viron rallin johtaja Urmo Aava sanoi Delfin mukaan.

Kansainvälinen autoliitto FIA ei ole rajoittanut venäläisten kuljettajien kilpailemista, mutta Virossa ollaan jyrkempiä.

Viron rallin tiedottaja Rauno Paltserin mukaan kyseessä on vasta esirekisteröityminen, mikä ei takaa venäläisille paikkaa kilpailussa.

– He ovat vain ilmoittautuneet kilpailuun, mikä ei takaa sitä, että he saisivat kilpailla. Meidän linjamme kuitenkin on, kuten Aava sanoi aikaisemmin. Emme odota heidän kilpailevan täällä, emmekä halua heidän osallistuvan, hän totesi.

Viime vuonna Viron MM-rallin voittoon hurjasteli Kalle Rovanperä.

Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Rallit.fi.