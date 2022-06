Toyotan urheilujohtaja Kaj Lindström kommentoi Kalle Rovanperän suorituksia WRC:n verkkosivuilla.

Toyotan Kalle Rovanperä on ottanut alkukaudella paikkansa rallin MM-sarjan kärkimiehenä. Toisena majaileva Hyundain Thierry Neuville on jo 55 pisteen päässä suomalaisesta.

Rovanperästä, 21, on lausuttu kevään mittaan mitä ylistävimpiä arvioita. Moni asiantuntija on yhtä mieltä siitä, että hän on matkalla lajin suurmestarien Sebastien Loebin ja Sebastien Ogierin kruununperijäksi.

Viime viikonloppuna Sardiniassa Rovanperä jäi viidenneksi. Sijoitus oli Toyotan tähden kauden huonoin, mutta MM-johto kasvoi silti, sillä Neuville romahti jämäsijoille.

Rovanperä kärsi Sardinian pölyssä erityisen paljon auramiehen roolista, joka lankeaa MM-johtajalle aina avauspäivänä.

Toyotan tallin urheilujohtajan Kaj Lindströmin mukaan Rovanperä teki parhaansa haastavissa olosuhteissa.

– Meidän pitää olla realisteja. Kyllä, Kalle on hyvä – lahjakas ja nopea – mutta hän ei ole superihminen. Hän kärsi paljon joutuessaan ensimmäisenä reitille, Lindström totesi WRC:n verkkosivuilla.

Kalle Rovanperä kuvattuna Sardinian hiekkapöllyssä.

Maailmanmestari Tommi Mäkisen apukuljettajanakin toiminut Lindström muistutti, että Rovanperä onnistui Italiassa tärkeimmässä: pitämään MM-kakkosen Neuvillen takanaan.

– Hän sijoittui lopulta viidenneksi ja kasvatti johtoaan 55 pisteeseen, mikä oli mielestäni uskomattoman hyvä suoritus.

– Vaikka Kalle on vielä kovin nuori, hän on mieleltään kypsä. Hän ymmärtää ottaa, mitä on saatavilla eikä tee mitään typerää, Lindström sanoi viitaten hölmöihin riskeihin pikataipaleilla.

Rallikausi jatkuu Keniassa 23.–26. kesäkuuta.