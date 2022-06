Arvostettu lehti nimesi parhaat rallikuskit – vain yksi suomalainen kuuden joukossa

Autosport-lehden julkaisemaa listaa kautta aikojen parhaista rallikuljettajista voi pitää myös yllätyksellisenä.

Rallin MM-sarjalla on upea historia. Kuvassa Marcus Grönholm porhaltaa Fordillaan Suomen MM-osakilpailussa vuonna 2007.

Arvostettu Autosport-lehti on pyytänyt lukijoitaan nimeämään historian parhaan rallikuljettajan. Sosiaalisessa mediassa toteutetun kyselyn tulokset on nyt julkaistu kärkipään osalta.

Autosport julkaisi hiljattain top6-listan. Lehdestä kerrotaan, että kaikkiaan 30 eri kuljettajaa sai ääniä, kun kaikkien aikojen parhaasta kysyttiin. Kattavampi lista julkaistaan myöhemmin.

Äänestyksessä eniten ääniä sai yhdeksänkertainen maailmanmestari, ranskalainen supertähti Sébastien Loeb. Hänelle annettin 40,9 prosenttia äänistä.

Sébastien Loeb on kova luu ralliränneissä liki viisikymppisenäkin.

Loeb, 48, ei enää aja vakituisesti MM-sarjassa, mutta voitti silti Monte Carlon MM-rallin tällä kaudella Fordin uuden sukupolven hybridiajokilla.

Äänestyksessä toiseksi sijoittui 17,8 prosentin ääniosuudella legendaarinen skottitaituri Colin McRae.

McRae voitti maailmanmestaruuden Subarulla 1995. Hänet tunnettiin erityisen räväkästä ajotyylistä ja kovasta taistelutahdostaan, mikä tuotti myös melkoisen määrän romua. McRaen suosioon vaikuttanee myös hänen nimeään kantava kuuluisa rallin videopeli.

McRae kuoli yllättäen helikopterionnettomuudessa vuonna 2007.

Kolmanneksi äänestyksessä arvostettiin 6,5 prosentin äänisaaliilla 1970- ja 1980-luvun saksalaistähti Walter Röhrl, joka on kaksinkertainen maailmanmestari. Röhrl, 75, yhdistetään usein Audiin ja hän toki kilpailikin urallaan Audilla, mutta hänen maailmanmestaruutensa tulivat Fiatilla ja Opelilla.

Röhrlin uran kauneusvirheenä on ainakin Suomessa pidetty sitä, ettei hän koskaan tavoitellut menestystä Jyväskylän MM-rallin soraränneissä.

Listan neljäntenä on 60-vuotias espanjalainen Carlos Sainz, joka nappasi kaksi maailmanmestaruutta Toyotalla vuosina 1990 ja 1992. Hän sai 5,8 prosenttia äänistä.

Listan viidenneltä sijalta löytyy ensimmäinen suomalaiskuljettaja. Hän on Tommi Mäkinen, jolle lohkesi 4,9 prosentin osuus. Mäkinen, 57, voitti Mitsubishilla neljä maailmanmestaruutta peräjälkeen vuosina 1996–1999.

Autosportin top6-listan viimeisenä on ranskalaistaituri Sébastien Ogier, joka on kahdeksankertainen maailmanmestari. Hän on napsinut mestaruuksia Volkswagenin, Fordin ja Toyotan ratissa. Hän sai 3,8 prosenttia äänistä. Ogier, 38, ajaa tällä erää vain valikoituja MM-ralleja Toyotalla.

Autosportin lukijoiden top6-listan ulkopuolelle jäi muiden muassa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen. Kankkunen voitti mestaruuden pahamaineisen B-ryhmän Peugeot’lla 1986, A-ryhmän Lancioilla 1987 ja 1991 sekä Toyotalla 1993. Hän napsi vielä MM-osakilpailuvoittoja WRC-luokan Subarulla vuonna 1999.

Kankkusen, 63, kerrotaan saaneen 1,5 prosenttia äänistä. Terävimmän kärjen taakse jäi myös Marcus Grönholm, jonka ääniosuus oli 3 prosenttia. Grönholm, 54, voitti kaksi maailmanmestaruutta Peugeot’lla vuosina 2000 ja 2002. Hänellä on myös eniten MM-osakilpailuvoittoja suomalaisista rallikuljettajista, eli 30.

Juha Kankkunen on legenda.

Myös MM-sarjaa nyt johtavan Kalle Rovanperän, 21, kerrotaan saaneen Autosportin lukijoilta ääniä.