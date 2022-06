Video: Esapekka Lappi suistui tylysti johdosta tieltä Sardinian MM-rallissa – Heikki Kovalainen lähetti myötätuntoa pursuavan viestin

Esapekka Lapin voittohaaveet kaatuivat pieneen virheeseen.

Esapekka Lappi kohtasi uskomatonta epäonnea Sardinian MM-rallissa lauantaiaamuna. Lappi ajoi päivän ensimmäisellä erikoiskokeella ulos radalta.

WRC:n verkkosivujen videopätkällä näkyy, miten suomalaiskuskin Toyota otti osumaa auton oikealla puolella tien vieressä olevaan kiveen, minkä jälkeen ajoneuvo alkoi heitellä ja iskeytyi lopulta tien vastakkaiselle puolelle. Lapin Toyota otti useita kimmokkeita ensimmäisen törmäyksen jälkeen.

Lapin matka tyssäsi toden teolla, kun tien vasemmalla puolella ollut kivi repi ajokin vasemman takarenkaan ja jousitukset.

Lappi kertoi Twitterissä olevansa kartanlukija Janne Fermin kanssa kunnossa.

Lappi starttasi lauantain pätkille Rallin kärjessä. Lapin ulosajon myötä rallia johtaa nyt virolainen Ott Tänak.

Entinen F1-kuljettajahuippu Heikki Kovalainen surkutteli Lapin kohtaloa Twitterissä.

– Ralli voi olla joskus raadollista. Pieni pohjakosketus työnsi hänet vain muutamia senttejä pois linjasta seuraavaa mutkaa varten ja lopulta koko vasen takapyörä repeytyi. Olen hyvin pahoillani hänen puolestaan. Hän ajoi huikeaa rallia.

Rallin MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä on Sardinian MM-rallissa tällä hetkellä kuudentena. Nuori suomalainen on 37 sekuntia viidentenä olevaa Adrien Fourmaux’ta perässä. Kärkeen Rovanperällä on matkaa minuutti ja 40 sekuntia.