MM-rallin järjestelyt saivat täystyrmäyksen tähtikuskeilta – suomalainen tallipomo kivahti MTV:lle kisajohdon päätöksestä

Rallitähdillä oli sananen sanottavanaan Fialle ja Sardinian MM-rallin järjestäjille.

Sardinian MM-rallin perjantaipäivästä muodostui WRC-tähdille monin tavoin turhauttava kokemus.

Useilla erikoiskokeilla reitin varrelle leijailemaan jäänyt pöly pakotti kuskit ajamaan lähes sokkona, ja illan kaksi viimeistä erikoiskoetta jouduttiin perumaan kokonaan WRC2-luokassa ajaneen Laurent Battut'n auton sytyttyä tuleen kahdeksantena ohjelmassa olleen pikataipaleen varrelle.

Perjantain mittaan kisajärjestäjät saivat osakseen kitkerää palautetta sekä kuljettajilta että tallien johtoportailta.

Etenkin pölyongelma vihastutti kuljettajia. Kaikki paitsi radalle ensimmäisenä hyökännyt Kalle Rovanperä joutuivat ajamaan ison osan matkasta surkeassa näkyvyydessä, kun rutikuivilta teiltä ilmaan pöllähtänyt pöly jäi leijumaan reitin ylle.

– Näkyvyyttä on konepeltiin asti. Edessä näkyy vain vähän omaa autoaan ja sivuilla puita. Nämä erikoiskokeet ovat murhaavia tällaisina, Hyundain virolaistähti Ott Tänak puhisi Dirtfishin mukaan.

Tänakin tallikaveri Thierry Neuville tilitti, että Fialla olisi ollut hyvin aikaa reagoida pölyongelmiin jo ennen perjantaita.

– Tämä oli tiedossa etukäteen. Me mainitsimme asiasta Fialle ja järjestäjille. Joka vuosi sama toistuu, ja se on sääli, koska kuljettajalle tämä on todella vaarallista, Neuville sanoi Dirtfishille.

Thierry Neuvillen perjantai oli äärimmäsen vaikea.

Myös kahden erikoiskokeen peruminen aiheutti parranpärinää. Jälkimmäinen niistä peruttiin, koska kaikkia autoja ei ehditty siirtämään Battut’n tulipalon jälkeen ajoissa yhdeksännen pikataipaleen lähtöalueelle.

Toyotan urheilujohtajan Kaj Lindströmin mielestä päätös yhdeksännen erikoiskokeen perumisesta oli hätiköity. Rallia johtavalle Toyotan Esapekka Lapille illan erikoiskokeet olisivat tarjonneet mahdollisuuden repiä eroa teknisistä ongelmista kärsineeseen Tänakiin.

– Sinänsä tämä tuntuu vähän katkeralta, että molemmat pätkät peruttiin. Tiedettiin, että Ottilla on tekninen ongelma, ja hän olisi varmaan tippunut siitä kärkitaistosta vähän enemmän taakse, Toyotan urheilujohtaja Kaj Lindström sanoi MTV Urheilulle.

– Mun mielestä ainakin toinen pätkä olisi voitu hyvin ajaa.

Lauantaina kuljettajat pääsevät pölyn suhteen hieman helpommalla. Dirtfish kertoo, että FIAn urheiludelegaatin Timo Rautiaisen ehdotuksen mukaisesti huomisen erikoiskokeilla autot kaasuttavat reitille kolmen sijasta neljän minuutin välein, jolloin pölyllä on hieman enemmän aikaa laskeutua.

Lappi johtaa rallia seitsemän erikoiskokeen jälkeen 0,7 sekunnin erolla Tänakiin.

Kolmantena kurvailee Fordin Pierre-Louis Loubet 15,1 sekunnin päässä kärjestä. Seuraavilla sijoilla Fordin Craig Breen ja Hyundain Dani Sordo ovat vain sekunnin päässä.

MM-sarjaa ylivoimaisesti johtavalle Kalle Rovanperälle perjantain ajopäivä oli vaikea. Aura-auton roolistaan kärsinyt Rovanperä on kisassa kahdeksantena yli minuutin Lapin takana.

MM-sarjassa toisena olevan Neuvillen päivä oli vielä vaikeampi. Teknisistä ongelmista kärsinyt belgialainen on rallissa yhdeksäntenä.