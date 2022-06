Tallipomo Jari-Matti Latvalan poissaolo MM-rallista yllätti – sai pääjohtajalta toisen tehtävän

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala puuttuu Sardinian MM-rallista.

Jari-Matti Latvala on Toyotan MM-rallitallin päällikkö.

Sardiniassa on meneillään kiihkeä MM-osakilpailu, mutta Toyotan rallitallin pomo Jari-Matti Latvala, 37, ei ole yllättäen paikalla.

Syy Latvalan harvinaiseen poissaoloon on se, että hän on Japanin Fujissa osallistumassa 24 tunnin kestävyyskilpailuun.

Latvalan työnantajalla Toyotalla tätä ei katsota pahalla, sillä suomalainen on Fujissa osa jättimäisen autonvalmistajan ajajaryhmää. Latvala ajaa kilpailussa Toyotan Corolla-mallin vetyversiolla.

Itse asiassa Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda nimenomaan kutsui Latvalan Fujiin. Toyoda, 66, on aiemmin Toyotan tiedotteessa kertonut ajavansa Latvalan tallitoverina kyseisessä kilpailussa.

TOYOTAN pääjohtaja Toyoda tunnetaan äärimmäisen innokkaana moottoriurheilun ja rallin ystävänä. Toyoda on myös ajanut Toyotan kilpa-autoilla, mutta hän on kuvaillut itseään amatöörikuljettajaksi.

Toyotan MM-rallitallin nykyinen päällikkö Latvala puolestaan on kaasutellut ralliautoilla lapsuudestaan asti ja voittanut kuljettajana yhteensä 18 MM-osakilpailua. Latvala on ajajaurallaan kilpaillut myös Toyotan autoilla.

Akio Toyoda on Toyotan iso pomo.

JAPANILAISJÄTTI Toyota on tunnettu laajalti hybridiautoistaan, mutta se on kehittänyt myös täyssähköistä ja vetytekniikkaa autoihinsa.

Rallin MM-sarjassa siirryttiin täksi kaudeksi hybriditekniikkaan, ja sarjan pääluokan ajokkeja vauhdittavat poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä, eli hybridi.

Latvala kertoi Autosport-lehdelle, että vetyautot voisivat tulevaisuudessa olla parempi vaihtoehto rallille kuin täyssähköautoihin siirtyminen.

– Rallissa on nyt hybridivaihe meneillään, mutta mielestäni kymmenen vuoden sisään meidän on löydettävä toinen ratkaisu. Vety voisi olla vaihtoehto, koska rallissa ei voida mennä täyssähköön, se on mahdotonta, Latvala lausui Autosportin mukaan.

– Ilman autojen ääntä kukaan ei menisi metsään tai vuorille katsomaan autoja, meillä on oltava ääntä rallissa, Latvala järkeili.

Toyotan rallitallin urheilujohtaja Kaj Lindström, 52, tuuraa oman toimensa ohessa Latvalaa Sardinian MM-osakilpailun aikana.