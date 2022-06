Marcus Grönholmilta kova arvio Kalle Rovanperästä – ”Siihen tilastoon sietääkin jo tulla muutos”

Kaksinkertainen maailmanmestari uskoo vankasti, että suomalaisten ennätyspitkä kuiva kausi rallin MM-sarjassa päättyy tänä vuonna.

Edellisestä suomalaiskuskin voittamasta rallin maailmanmestaruudesta on vierähtänyt jo 20 vuotta. Tuolloin Marcus ”Bosse” Grönholm voitti uransa toisen MM-tittelin.

Suomalaiset olivat vielä 1980- ja 1990-luvulla rallin selkeitä hallitsijoita. Kelkka kääntyi vuosituhannen alussa tavalla, jota varsinkaan monen moottoriurheilun ystävän ei ole ollut helppo niellä.

Nyt toiveet suomalaisten pitkän kuivan kauden päättymisestä ovat nousseet huippuunsa, kun Toyotan superlupaus Kalle Rovanperä johtaa MM-sarjaa 46 pisteen erolla Hyundain Thierry Neuvilleen.

Rallilegenda Grönholm on harvinaisen vakuuttunut siitä, että mestaruuspeli on jo ratkennut.

– Kyllä tilanne on mielestäni jo hyvin selvä. Kalle voittaa maailmanmestaruuden tällä kaudella, Grönholm lataa.

– Kalle on ollut kauden aiemmissa ralleissa niin uskomattoman hyvä, että hänen itseluottamustaan on nyt erittäin vaikea horjuttaa. Kallella riittää huippuvauhtia joka alustalla, eikä hän näytä enää tekevän virheitä – ei ainakaan samalla tavalla kuin vielä viime kaudella. Silloin niitä tuli jokunen.

Rallilegenda Marcus Grönholm on vakuuttunut, että rallin maailmanmestaruus tulee tänä vuonna Suomeen.

Rallikulisseissa monien asiantuntijoiden näkemys oli, ettei Rovanperä ollut henkisesti valmis kaudella 2021. Samaa mieltä on Grönholmkin.

– Kalle on ottanut viime kauden vastoinkäymisistään hämmästyttävän nopeasti opiksi, mikä huokuu nyt ulospäin kaikesta hänen tekemisestään. Hän on sinut autonsa kanssa, hän on sinut itsensä kanssa, Bosse perustelee.

– Tällä kaudella nähdyt power stage -erikoiskokeet kertovat parhaiten Kallen henkisestä lujuudesta. Hän ei ole lähtenyt johtopaikassakaan varmistelemaan, vaan on painanut tiukassa painevyöryssä kaasun lattiaan ja tavoitellut ek-voittoa. Se on voittajan merkki.

Tänä viikonloppuna MM-pisteistä kaasutellaan Italian Sardiniassa. Grönholm muistuttaa, että nykytilanteessa Rovanperälle alkavat riittää myös kakkos- ja kolmossijat MM-johdon säilyttämiseen. Toyotan ykköskuskiksi ennen kauden alkua povattu Elfyn Evans on jäänyt suomalaisesta jo 70 pistettä.

– Silloin kun kuljettaja oppii käsittelemään paineita niin kuin Kalle nyt, silloin pysytään yleensä tiellä. Kallen kohdalla tiellä pysyminen tarkoittaa sijoituksellisesti, että hän taistelee joka kisassa lähtökohtaisesti vähintään palkintopallisijoituksesta, Grönholm linjaa.

– Toki joka kuskille tulee kauden aikana aina joitain vastoinkäymisiä, niin varmasti Kallellekin, mutta iso kuva ratkaisee. Juuri siinä Kalle on tällä hetkellä muita MM-kuskeja edellä.

Kalle Rovanperä johtaa MM-sarjaa jo 46 pisteellä.

Grönholmin jälkimmäisen mestaruuden jälkeen norjalainen Petter Solberg juhli MM-voittoa 2003, mutta sen jälkeen alkoi 18 vuotta kestänyt ranskalaisten Sebastienien aikakausi.

Sebastien Loeb voitti yhdeksän titteliä putkeen, ja seuraavan yhdeksän vuoden aikana kaima Ogier voitti mestaruuden kahdeksan kertaa. Vain 2019 väliin iski virolainen Ott Tänak.

– Tähän tilastoon sietääkin jo tulla muutos, Grönholm summaa.