Toyotan pääjohtaja latasi tunteikasta tekstiä Kalle Rovanperälle ja Jonne Halttuselle – etenkin tämä sai autojätin ison pomon ällistymään

Kalle Rovanperän ja Jonne Halttusen uroteot eivät ole jääneet huomaamatta autojätti Toyotan ylimmässä johdossa.

Jonne Halttusella (vas.) ja Kalle Rovanperällä on vankka ote maailmanmestaruudesta.

Kalle Rovanperä ja hänen kakkoskuljettajansa Jonne Halttunen johtavat ylivoimaisesti rallin MM-sarjaa. Kaksikko otti kolmannen peräkkäisen MM-osakilpailuvoittonsa Portugalin sorarallissa viikonloppuna.

Portugalissa Toyota-kuljettaja Rovanperä joutui ampaisemaan reitille ensimmäisenä, ajojärjestyksessä takaa tuleville tietä irtosorasta auraten. Tätä pidettiin ylitsepääsemättömänä haasteena kilpailun voittotaiston kannalta, mutta suomalaispari osoitti nämäkin arviot vääriksi.

Rovanperä, 21, ja Halttunen, 36, ovat dominoineet kilpailujen Power Stage -erikoiskokeilla ja häikäisseet hallitsemalla vaikeat ja vaihtuvat olosuhteet rallien ratkaisuhetkillä. Tämä on tuottanut huippumenestystä erilaisilla ajoalustoilla: lumella, asfaltilla ja soralla.

Autojätti Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda vaikuttaa olevan haltioissaan suomalaiskuljettajien maineteoista. Toyoda, 66, ylisti Toyotan tiedotteen mukaan kaksikkoa vuolaasti ja tunteikkaasti.

– Kalle, Jonne, onnittelut! On todella ällistyttävää saavuttaa nämä kolme voittoa – etenkin, kun ne tulivat lumella, asfaltilla ja soralla. Kiitän heitä sen todistamisesta, että nykyisellä ralliautollamme pystyy voittamaan millä tahansa tietyypillä, Toyoda hehkutti.

Akio Toyoda on autojätti Toyotan iso pomo. Arkistokuva.

Hän kiitteli myös brittikuljettaja Elfyn Evansia, joka varmisti Toyotalle kaksoisvoiton Portugalissa.

Pääjohtaja Toyodan mukaan Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan MM-rallitalli oli ennen Portugalin MM-osakilpailua epävarma siitä, mikä olisi merkin uuden Rally1-hybridiajokin kilpailukyky soralla. Toyoda kehui koko tallia alkukauden saavutuksista ja valoi uskoa siihen, että Toyotalla olisi MM-sarjan vahvin ajokki myös kauden lopulla.

Toyoda tunnetaan äärimmäisen innokkaana moottoriurheilun ja rallin ystävänä. Toyoda on myös ajanut Toyotan kilpa-autoilla, mutta hän on kuvaillut itseään amatöörikuljettajaksi. Toyoda on vieraillut myös Suomen MM-rallissa.