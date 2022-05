Jari-Matti Latvala ylistää Kalle Rovanperää kovalla vertauksella – ”Kukaan ei ole pystynyt siihen Kallen iässä”

Jari-Matti Latvala hehkutti Autosportissa Kalle Rovanperää.

Toyotan suomalaisässän Kalle Rovanperän voitto Portugalin MM-rallissa vakuutti. Erityisen upean ykkössijasta teki se, että Rovanperä joutui ajamaan vaikeissa olosuhteissa ensimmäisenä lähtijänä.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi Autosportin haastattelussa yllättyneensä suojattinsa voitosta. Ylistyksessä ei säästelty.

– Kalle on kasvanut todella nopeasti. Hän on todistanut, että häneltä löytyvät kaikki ainekset tulla maailmanmestariksi. Matkaa on jäljellä, mutta hän on oikealla tiellä, Latvala sanoi.

Hän kertoi Rovanperän ”flow-tilan” tuovan mieleen Sebastien Ogierin ensimmäisen kauden Volkswagenin autolla 2013. Ogier oli silloin 29-vuotias ja voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa.

Latvala näkee 21-vuotiaassa Rovanperässä valtavan potentiaalin.

– Kallen asiat ovat loksahtamassa kohdilleen. Hän pysyy rauhallisena eikä ota liikaa paineita. On ollut suuria kuskeja, kuten Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier, jotka pystyivät voittamaan ajettuaan kisojen ensimmäisenä lähtijänä. Mutta kukaan ei ole pystynyt siihen Kallen iässä, tallipäällikkö hehkutti.

Autosport kysyi Rovanperän mietteitä siitä, että Latvala vertasi häntä Ogieriin.

– Totta kai se merkitsee jotakin. Se on mukavaa, mutta hänen saavutuksiinsa on pitkä matka, suomalaiskuski sanoi.

Rovanperä on voittanut kauden neljästä osakilpailusta kolme. Hän johtaa MM-sarjaa neljän osakilpailun jälkeen selvällä erolla takaa-ajajiinsa. Thierry Neuville on MM-taulukossa kakkosena 46 pistettä suomalaista jäljessä.

Seuraava osakilpailu ajetaan kesäkuun alussa Italian Sardiniassa.