Kommentti: Kalle Rovanperä nöyryyttää kokenutta tallikaveriaan säälittä – ja tätä se tarkoittaa Jari-Matti Latvalalle

Kalle Rovanperä tekee nyt samanlaisia temppuja kuin lajin supertähdet Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier aikoinaan, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Ralli on pitkälti suomalaisten kansallislaji. Loistokkaat perinteet karismaattisten mestariajajien ja upean MM-kotirallin ryydittämänä ovat luoneet kulttuurin, joka ei ole hiipunut kovinkaan paljon edes suomalaiskuljettajien laihoina vuosina ja niin sanotun kestävän kehityksen ristiaallokossa.

Edellinen suomalainen kuljettajien maailmanmestari on Marcus Grönholm. Grönholm valloitti uransa toisen MM-tittelin vuonna 2002 Peugeot’n ohjaamossa yhdessä kakkoskuljettajansa Timo Rautiaisen kanssa.

Suomalainen rallikansa on saanut niellä muiden – lähinnä ranskalaisten suurmestarien Sébastien Loebin, 48, ja Sébastien Ogierin, 38, lennättämää soraa viime vuodet.

Jari-Matti Latvala, 37, ja Mikko Hirvonen, 41, napsivat ajajaurillaan kunnioitettavan määrän MM-osakilpailuvoittoja ja autojätti Toyotan menestyksekäs ralliprojekti polkaistiin vauhtiin pitkälti suomalaisvoimin. Näistä asioista sinivalkoiset rallifanit voivat olla ylpeitä, mutta kunniakkaat perinteet tarvitsevat mestarinsa.

Nyt rallikansan piina on viimein päättymässä.

Toisen polven 21-vuotias rallimies Kalle Rovanperä on nyt tekemässä sen, jota häneltä on osattu odottaakin. Toyotan tähti Rovanperä kiitää kohti maailmanmestaruutta yhdessä kakkoskuljettajansa Jonne Halttusen,36, kanssa. Joko nyt -puheet ovat vihdoin loppumassa.

Rovanperän meno alkukaudesta on ollut mykistävää. Alle kymmenvuotiaasta lähtien rallia harjoitelleen Rovanperän kyvyt ja lahjakkuus ovat olleet laajalti tiedossa, mutta kuluvalla kaudella hän on ällistyttänyt kerta toisensa jälkeen myös asiantuntijat. Rovanperä on tarjoillut usein vieläkin parempaa kuin on yleisesti osattu odottaa.

Kolme peräkkäistä voittoa, kun kaudesta on takana neljä MM-osakilpailua. Dominointia kilpailujen Power Stage -erikoiskokeilla. Vaikeiden ja vaihtuvien olosuhteiden häikäisevää hallitsemista kilpailujen ratkaisuhetkillä. Huippumenestystä erilaisilla ajoalustoilla: lumella, asfaltilla ja soralla. Ihailtavaa kylmäpäisyyttä erikoiskokeesta toiseen.

Edellä mainitut ovat kaikki mestarin merkkejä.

Kroatian asfaltilla Rovanperä otti upean voiton kisan viimeisen pikataipaleen maagisella vedolla altavastaajan asemasta ja Toyotan erheellisestä rengasvalinnasta viis veisaten.

Portugalissa Rovanperä joutui ampaisemaan reitille ensimmäisenä, ajojärjestyksessä takaa tuleville tietä irtosorasta auraten. Tätä pidettiin ylitsepääsemättömänä haasteena kilpailun voittotaiston kannalta, mutta Rovanperä osoitti nämäkin arviot vääriksi.

Rovanperä tekee nyt samanlaisia temppuja kuin lajin supertähdet Loeb ja Ogier aikoinaan – ja hän tekee niitä jo huomattavasti nuorempana kuin ranskalaisvirtuoosit. Ja se on jotakin se!

Kalle Rovanperä hyppyytti Toyotaansa voitokkaasti Portugalissa.

Ennen kauden alkua uumoiltiin, että rallin MM-sarjan hybridiuudistus suosii Rovanperää, jonka tiedetään sopeutuvan poikkeuksellisen nopeasti erilaisiin ajokkeihin. Rovanperälläkin riitti alussa pähkäiltävää uuden auton niksien ja ajettavuuden kanssa, mutta nyt asiat vaikuttavat todellakin asettuneen uomiinsa.

MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Rovanperä on kerännyt hulppeat 106 pistettä tällä kaudella. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville on toisena 46 pisteen päässä.

Huomattavaa Rovanperän mestaruusunelman kannalta on se, että Toyotan brittikuljettaja Elfyn Evans on MM-pisteissä viidentenä, jo 70 pisteen päässä suomalaistaiturista.

Evans, 33, oli lähtökohtaisesti Toyotan ykköskuljettaja kauteen lähdettäessä, koska Ogier ajaa tällä sesongilla vain valikoituja MM-osakilpailuja. Rovanperä on kuitenkin iskenyt Evansille luun kurkkuun sellaisella voimalla, että brittikuskin voi olla vaikea siitä toipua.

Luu kurkussa vai jauhot suussa? Elfyn Evans on hiipunut Kalle Rovanperän ”käsittelyssä”.

Persoonallisen kankeassa ajoasennossa erikoiskokeilla paahtava Evans on aiemmin osoittanut vauhtinsa ja monipuolisuutensa. Hän on ollut jo pari kertaa lähellä MM-titteliä, mutta nyt tökkii.

Evans ei ole syystä tai toisesta pystynyt kantamaan japanilaisjätti Toyotan rallitallin ykkösmiehen viittaa, kun taas Rovanperä löysi hirmuiskun heti alkukaudesta. Iso piste-ero Evansiin on äärimmäisen tärkeä asia suomalaisen mestaruustiellä.

Jari-Matti Latvalan johtamassa Toyotan tiimissä ei ole tallimääräyksiin totuttu, ja Rovanperän ja Evansin selkeä hajurako MM-pisteissä selkeyttää tilannetta Rovanperän eduksi entisestään. Marssijärjestyksen pitäisi nyt olla selvä, ja Toyotan täytyy tukea Rovanperää entistä lujemmin mestaruuden tavoittelussa.

Toyotan tallin sisällä henki on edelleen hyvä, eikä ylimääräisiä jännitteitä tiettävästi ole. Lisäksi toisen polven rallikuljettaja Evans on rehdin miehen maineessa, eikä hänen uskota järjestävän kulissipelejä. Ja eikä hänen asemassaan voi tässä tilanteessa oikein sellaisia juoniakaan.

Kalle Rovanperä on rattimies.

Moottoriurheilussa voi tunnetusti tapahtua omituisia ja yllättäviä asioita. Joka tapauksessa nyt näyttää todella hyvältä Rovanperän kannalta.

Lisäksi MM-kalenterissa on tulossa Rovanperälle sopivia kilpailuja, kuten kilpailut Virossa ja Kreikassa sekä MM-kotiralli Keski-Suomen soraränneissä.

Hyvin Rovanperät tunteva Tommi Mäkinen muuten ilmaisi asian ykskantaan näin: ”Kaikki tulevat kisat sopivat Kallelle”.

Mäkisen sanat ovat sulosointuja sinivalkoiselle rallikansalle.