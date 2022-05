Jari-Matti Latvalan huimapäinen suoritus villitsee Espanjassa: ”Hän on täysin hullu”

Jari-Matti Latvala on ulkoiluttanut Toyota Celicaansa Espanjan auringon alla.

Toyotan MM-rallitallin päällikkö Jari-Matti Latvala on viihdyttänyt lajin ystäviä näytöskilpailussa Espanjassa.

Latvala ajaa tänä viikonloppuna Rally Festival Hoznayo -tapahtumassa silmäterällään, Toyota Celica GT-4:llä. Hänen kartturinaan toimii Toyotan testikuski Juho Hänninen.

Entisen huippukuljettajan pelottomat otteet ovat saaneet espanjalaisen rallikansan riehakkaaksi. Eräs fani jakoi videon, jolla Latvala kenkii Toyotaansa armottomalla ammattitaidolla.

Hänninen huiskuttaa ikkunasta satapäiselle yleisölle.

– Jari-Matti Latvala on täysin hullu, kannattaja on kirjoittanut.

Videosta oli tykätty yli 500 kertaa. Toyotan WRC-kuljettaja Takamoto Katsuta on jakanut sen omalla Twitter-tilillään.

– Pomoni ovat todellakin liekeissä, 29-vuotias japanilainen hehkuttaa.

Latvala ja Hänninen ovat kiertäneet samaisen Celican kanssa kotimaan historic-kisoissa.

Komeaa kaaraa osataan arvostaa myös Espanjassa. Rally Festival Hoznayon nettisivuilla muistutetaan, että Latvalan kuljettama auto on samanlainen, jolla Carlos Sainz ajoi maailmanmestaruuteen vuonna 1990.

– Se tuo mieleen hyviä muistoja, sivuilla iloitaan.

Pohjois-Espanjan Cantabriassa ajettavassa rallissa on muitakin isolle yleisölle tuttuja nimiä. 110 osallistujan joukossa on esimerkiksi Daniel Sordo, jolla on allaan ikoninen BMW M3.

Latvala ja Sordo palaavat totisemmille rallipoluille ensi viikonloppuna, kun MM-kiertue rantautuu Portugaliin.

Latvalan suojatti Kalle Rovanperä johtaa sarjaa ylivoimaisesti.