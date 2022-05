Sébastien Ogier hehkuttaa Kalle Rovanperää – lataa myös varoituksen sanan

Sébastien Ogier tietää, mitä maailmanmestaruuden voittaminen vaatii. Hän kehuu Kalle Rovanperää mutta muistuttaa, että kausi on pitkä.

Kalle Rovanperän startti rallin MM-sarjaan on ollut häkellyttävän hyvä – jopa historiallisen hyvä. Tilastollisesti Rovanperä, 21, on kerännyt kolmessa ensimmäisessä rallissa jaossa olleista pisteistä kautta aikain kolmanneksi parhaan saaliin.

Kauden avanneessa Monte Carlon rallissa Rovanperä oli neljäs. Sen jälkeen Toyota-kuski voitti niin Ruotsissa kuin Kroatiassa.

Paremmin kautensa ovat aloittaneet vain yhdeksänkertainen maailmanmestari Sébastien Loeb ja kahdeksan MM-titteliä voittanut Sébastien Ogier. Ranskalaismestari Ogier ylistää moottoriurheilusivusto DirtFishin haastattelussa Rovanperän loistavaa alkukautta, mutta ei osta varauksetta puheita tallikaverinsa mestaruudesta.

– Kolmen kisan jälkeen Rovanperällä on iso johto MM-sarjassa. Mutta ei se tarkoita sitä, että hän on mestari 13 kilpailun jälkeen. Totta kai hänellä sujuu nyt hyvin ja hän tekee asiat niin kuin pitää, mutta vielä on 10 rallia jäljellä, Ogier muistuttaa.

Lue lisää: Kalle Rovanperä, 21, kaasutteli dramaattiseen voittoon – C Moren asiantuntija ällistyi: ”Tuo oli yli-inhimillistä”

38-vuotias Ogier on hyvien kauden aloitusten kokemusasiantuntija. Ranskalaisen nimi löytyy parhaiden kauden aloitusten sijoilta 2, 3, 5 ja 10. Jokaisella kaudella Ogier kurvaili Volkswagenillaan maailmanmestariksi.

Ogier ajaa itse tällä kaudella Toyotalla vain osan ralleista.

– Rehellisesti sanottuna Rovanperä on ajanut kaksi täydellistä rallia. Hän on aloittanut kauden erittäin hyvin, Ogier kehuu.

Suomalaiskuskeista Marcus Grönholm on parhaiden kauden aloittajien listalla kahdeksantena. Grönholmin paras kauden alku ei kuitenkaan osunut mestaruusvuosille 2000 tai 2002, vaan kauteen 2007, jolloin ”Bosse” hävisi mestaruuden Loebille neljällä pisteellä.

Sébastien Ogier ei aja tällä kaudella kaikkia kisoja. Kuva Monte Carlon kilpailun lehdistötilaisuudesta. Kisa oli toistaiseksi Ogierin kauden ainoa.

Rallilegendat Markku Alén ja Tommi Mäkinen ylistivät Ilta-Sanomille Rovanperän Kroatian rallin päätöserikoiskokeessa kaksi viikkoa sitten ajaman vedon yhdeksi kaikkien aikojen kovimmista koko lajin historiassa.

Lue lisää: Tommi Mäkiseltä hätkähdyttävä arvio Kalle Rovanperän vedosta – yksi asia hämmästytti ralli­legendaa

Lue lisää: Markku Alén vaikuttui Kalle Rovanperän kylmäpäisestä päätöksestä MM-rallin ratkaisuhetkillä – lataa nyt kivikovan ennustuksen

Rovanperä menetti kilpailun viimeistä edellisellä erikoiskokeella hulppean johtoasemansa Hyundain virolaistähdelle Ott Tänakille, kun Toyotan talli teki väärän rengasvalinnan nopeasti sateiseksi muuttuneeseen säähän.

Tänak ei kuitenkaan pystynyt hyödyntämään rengasetuaan päätöserikoiskokeella, jolla Rovanperä ajoi nasta laudassa kovimman ajan, mikä riitti myös koko kisan voittoon. Superveto säväytti myös Ogieria.

– Rehellisesti sanoen, en seurannut päätös-ek:ta hetki hetkeltä. Mutta vaikeilla osuuksilla hän oli viilipytty ja pystyi vielä lopussa puristamaan voittoon. Hän näyttää kaikin tavoin vahvalta ja jos sama meno jatkuu, niin muiden on vaikea pysyä mukana kyydissä, Ogier arvioi.

Lue lisää: Kalle Rovanperän superveto MM-rallissa mykisti – kakkos­kuski Jonne Halttunen paljastaa nyt maagisen suorituksen yllättävät taustat

Rovanperän MM-johto Hyundain Thierry Neuvilleen on kolmen kilpailun jälkeen 29 pistettä. MM-rallikausi jatkuu Portugalissa 19. toukokuuta.