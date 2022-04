Kalle Rovanperä on rallin Kimi Räikkönen – luottomies kertoo yhtäläisyyksistä kaksikon välillä

Millainen mies on Kalle Rovanperä? Rallitähden ystävä ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen kertoo.

Kimi Räikkösessä ja Kalle Rovanperässä on paljon samaa.

Kylmäpäinen, viilipytty, ikäistään kypsempi.

Nämä ovat sanoja, joilla usein kuvaillaan Toyotan 21-vuotiasta rallitähteä Kalle Rovanperää. Mutta minkälainen nuori mies Rovanperä oikeastaan on? Sitä kannattaa kysyä hänen kanssaan hurjan määrän vuodesta viettävältä 36-vuotiaalta Jonne Halttuselta.

Halttunen on Rovanperän luottomies. Halttunen on työskennellyt Rovanperän kakkoskuljettajana vuodesta 2017 lähtien, eikä miesten välinen suhde ole pelkästään ammatillinen. Halttunen sanoo, että he ovat kavereita ja yhteydessä käytännössä päivittäin – vähintään WhatsAppilla viestejä vaihtaen. Yhteisiä työpäiviä heille tulee Halttusen mukaan vuosittain vähintään 150.

Halttunen on nähnyt läheltä Rovanperän kasvun teinistä mieheksi ja rallin terävimpään kärkeen. Halttunen sanoo, että jutun alussa mainitut sanat pitävät paikkansa Rovanperän yhteydessä.

– Väitän, että paineet eivät vaikuta Kalleen. Hän on painetilanteessa jopa parempi kuin niin sanotusti normaalitilanteessa, Halttunen sanoo.

– Puhutaan paineensietokyvystä, mutta Kalle ei koe painetilanteita paineena. En ole koskaan nähnyt hänen hermoilevan, jos oletetaan, että joku tilanne on paineistava. Hän kokee ne tilanteet eri tavalla, hän näkee tuollaiset tilanteet mahdollisuutena, Halttunen selvittää.

Entäs sitten kääntäen, tarvitseeko Rovanperä tietynlaisen paineen päästääkseen parhaimpaansa?

– Kyllä ja ei, mutta kyllä Kalle on silloin parhaimmillaan, kun panokset ovat korkeimmillaan.

Jonne Halttunen ja Kalle Rovanperä menestyvät yhdessä.

Entäs se poikkeuksellinen kypsyys sitten? Mistä se voisi olla peräisin?

Se tiedetään, että Rovanperä viihtyy mainiosti myös ikäistään vanhempien ihmisten kanssa. Toki hänellä on omanikäisiäkin ystäviä ja tuttuja lähipiirissään. Tyttöystävä ei ole ollut julkisuudessa.

– Kalle on aloittanut rallin ajamisen hyvin nuorena, jo varhaisessa lapsuudessaan. Se tarkoittaa sitä, että hänen ympärillään on ollut jo käytännön syistäkin – auton kanssa touhutessa – melko paljon aikuisia, Halttunen pohtii.

– Luulen myös, että hänen elämänsä ylipäätään on ollut hyvin erilaista ikätovereihin verrattuna. Väitän, että hän on nähnyt ja kokenut enemmän kuin keskimääräinen ihminen nelikymppisenä. Hän on jo ehtinyt reissata ja kokea erilaisia juttuja tosi paljon.

Rovanperän puheenparsi on yleensä harkitsevaista ja korostetun tyyntä – aivan kuten hänen isällään, ex-ralliammattilainen Harri Rovanperällä. Yleensä Rovanperät ovat tiukasti asialinjalla, mutta kun tarkasti kuuntelee, väliin tulee sopivasti huumoria. Hampaiden kiristelystä ei ole tietoakaan.

Kalle ja Harri Rovanperä kuvattuna vuonna 2017.

Luottomies Halttunen kuvailee Kalle Rovanperää järkeväksi, mukavaksi ja realistiseksi ihmiseksi.

– Hän tulee kaikkien kanssa toimeen, hän on kiltti ja vastuullinen nuori aikuinen.

– Emme ota ikinä yhteen, mutta erilaisia mielipiteitä voi toki olla. Ja jos minulle sattuu virhe, niin ei Kalle ole sellainen joka alkaisi räyhäämään. Toki asiat käsitellään ja niistä puhutaan, mutta turhaa draamaa ei ole.

Halttunen sanoo, että Rovanperä ottaa myös fanit hienosti huomioon.

– Esimerkiksi kisapaikoilla nimikirjoitukset ja yhteiskuvat yleisön kanssa onnistuvat, vaikka hänellä olisi kiire. Kallella on yllättävän paljon suosiota myös ulkomailla. Esimerkiksi Italiassa tuntuu olevan aika paljon faneja.

Rovanperä asuu Virossa ja Halttunen Jyväskylässä. Silti he viettävät sopivissa väleissä aikaa yhdessä myös vapaa-aikana. Vapaalla ollessaan he puhuvat harvoin rallista. Silti harrastukset pyörivät moottorien ympärillä. Halttunen pitää moottorikelkkailusta ja Rovanperä tykkää driftingistä.

Silloin tällöin he käyvät myös ravintoloissa.

– Jos ollaan vaikka Levillä niin silloin saatetaan esimerkiksi käydä, sellaisia juttuja, mitä kaverit nyt keskenään tekevät, Halttunen kertoo.

Halttunen kokee, että Rovanperä on itse asiassa paljolti F1-sankari Kimi Räikkösen kaltainen.

– Tietty viileys ja sellainen… mielestäni he ovat hyvin samanlaisia ihmisiä, rallipiireissä jonkin verran Räikköseen tutustunut Halttunen sanoo.

– Kalle saattaa olla hieman avoimempi persoona kuin Kimi – mutta tämä paineensietokyky ja sellaiset asiat – niin nämä kaksi ovat hyvin samantyylisiä, Halttunen jatkaa.

Kalle Rovanperä ”toimistossaan” Monte Carlossa tänä vuonna.

Räikkösen on kerrottu nukkuneen vain hetkiä ennen tärkeää kisaa. Samantyylisiä taipumuksia on ollut myös Rovanperällä. Halttunen on ajanut autoa rallin siirtymätaipaleilla, kun Rovanperä on ennen erikoiskokeen alkua vetänyt sikeitä.

– Pitemmillä siirtymillä hän on tosiaan nukkunut autossa, kun minä olen ajanut – näin oli esimerkiksi Belgiassa viime vuonna.

– Kallella on taito nukahtaa. Hän nukahtaa saman tien tarvittaessa – se ei ole mikään ongelma, Halttunen naurahtaa.

Myös karaoke yhdistää Rovanperää ja Räikköstä – ainakin jossain määrin. Räikkösen tiedetään vuosien varrella tulkinneen ikivihreitä vaihtelevalla menestyksellä. Rovanperän yhteydessä karaoke tuli ilmi The WRC Podcast: Backstories -podcastissa, kun juontaja sanoi aika monen ihmisen kertoneen hänelle, että Rovanperä pitää laulamisesta. Juontaja totesi, että karaoke on Rovanperän ”juttu”.

Podcastissa väitettiin, että Rovanperä haluaisi tarttua mikrofoniin ja laulaa suomalaisia klassikkokappaleita esimerkiksi voitetun rallin jälkeen.

Rovanperä vaikeroi ensin epäuskoisena väitteen kuultuaan, mutta totesi sitten podcastissa:

– Okei... okei. No minun täytyy sanoa, että joissain juhlissa olen tehnyt niin. Mutta en sanoisi, että laulaminen on minun juttuni. Seuraavana päivänä kun näen videon siitä, niin se kuulostaa todella karmealta, en edes pysty katsomaan sitä.

– No ehkä tuo karaoke on tosiaan sellainen juttu, jota suuri yleisö ei ole Kallesta tiennyt, Halttunen virnuilee.

Kimi Räikkönen on kunnostautunut karaokessa vuosien varrella.

Sekä Räikkönen että Rovanperä tiedetään eläinrakkaina miehinä. Räikkösellä oli ainakin takavuosina koira, sittemmin edesmennyt saksanpaimenkoira Ajax. Rovanperä on myös koiraihmisiä.

Sekarotuinen Pultti on ollut Kallelle rakas. Rovanperä on kertonut myös miettineensä, että Mutteri voisi olla myös kelpo nimi koiralle. Rovanperä on vuosien saatossa ollut tekemisissä myös hevosten kanssa.

Kalle ja Pultti kuvattuna Puuppolassa 2018.

Muitakin kiinnostuksen kohteita siis on, mutta rallille Rovanperä on omistautunut käytännössä koko ikänsä. WRC-autoa Kalle ohjasi isänsä sylistä jo kaksi ja puolivuotiaana Suomen MM-rallin testeissä vuonna 2003.

Laajempaa huomiota Kalle herätti jo reilut kymmenen vuotta sitten, kun nettiin ilmestyi videoita 8-vuotiaan poikalapsen menosta takavetoisen F-ryhmän Toyota Starletin puikoissa. Autonkäsittelytaitoa hämmästeltiin. Epäiltiin, että videolla autoa ohjasi todellisuudessa Harri-isä, eikä Kalle.

– Muistan kun sellaisia puheita ja epäilyksiä oli. Ei se toisaalta mikään ihmekään ollut, että porukka epäili. Oli se ihan hauskaa, kun naureskelimme epäilyksille siitä, etten muka itse siinä ajaisi, Kalle Rovanperä tuumi taannoin IS:lle.

Aivan suoraa baanaa Rovanperä ei ole kohti rallimaailman huippua kuitenkaan porhaltanut. Varhaisteininä hänellä oli vaihe, jolloin ajaminen ei kiinnostanut.

Autot seisoivat tallissa kuukausikaupalla pölyttymässä, kun Kalle kävi laskettelurinteessä ja teki muita juttuja kavereidensa kanssa.

Lopulta liekki rattihommiin roihahti uudestaan. Kalle jatkoi ajamista ja eteni taustavoimiensa tuella määrätietoisesti kohti lajin huippua. Nyt hän johtaa tukevasti MM-sarjaa.

IS:n MM-rallin erikoislehdessä 2018 Rovanperältä kysyttiin, että kokeeko hän jääneensä jostain paitsi koska hän on elänyt jo pitkään rallin ehdoilla?

– En usko. Ralli on antanut niin paljon. Annetaan nyt vain mennä eteenpäin, kun tähän on ryhdytty, kuului vastaus.