Kalle Rovanperä yllätti myös luottomiehensä Jonne Halttusen.

Kakkoskuljettaja Jonne Halttunen, 36, (vas.) on Kalle Rovanperän, 21, luottomies.

Kalle Rovanperän, 21, suoritus Kroatian MM-rallin viimeisellä erikoiskokeella sunnuntaina on ollut kuuma puheenaihe. Esimerkiksi rallilegendat Markku Alén ja Tommi Mäkinen nostivat Rovanperän supervedon yhdeksi kaikkien aikojen kovimmaksi koko lajin historiassa.

Toyota-kuljettaja Rovanperä menetti kilpailun viimeistä edellisellä erikoiskokeella hulppean johtoasemansa Hyundain virolaistähdelle Ott Tänakille, kun Toyotan talli teki väärän rengasvalinnan nopeasti sateiseksi muuttuneeseen säähän.

Viimeisen pikataipaleen alkaessa Tänakilla oli yhä rengasetu, vaikka asfalttitiet päätöserikoiskokeen tienoilla kuivahtivatkin. Tänak johti rallia 1,4 sekunnilla.

Ennen viimeistä erikoiskoetta ennakko-odotuksena oli, ettei Rovanperä pystyisi enää haastamaan Tänakia. Rovanperä antoi myös itse tähän viittaavia lausuntoja.

Pohdittiin myös sitä, että kannattaisiko Rovanperän ottaa suosiolla kelpo pistepotti toisesta sijasta ja lähestyä siten tilannetta MM-sarjan kokonaiskilpailun ja maailmanmestaruuden tavoittelemisen kannalta.

Mitä vielä. Rovanperä päätti kylmäpäisesti ajaa voitosta ja samalla Power Stagen maksimipisteistä.

Viimeisen erikoiskokeen jälkeen hän pääsi tuulettamaan kakkoskuljettajansa Jonne Halttusen kanssa rallin ykköstilaa. Eroa Tänakiin tuli lopulta 4,3 sekuntia.

Jonne Halttunen, missä kohtaa sinulle kävi selväksi, että nyt ei varmistella kakkossijaa vaan paahdetaan tiukasti voitto mielessä?

– 10 sekuntia pätkän lähdöstä sen huomasin. Ensimmäisiin jarrutuksiin ja kurveihin tullessa sen huomaa. Tie käytettiin kokonaan hyödyksi ja välillä vähän ylikin. Otettiin niin sanotusti penkatkin käyttöön.

Halttuselle, 36, kävi siis nopeasti viimeisen erikoiskokeen alettua selväksi, että nyt mennään eikä meinata. Ennen pikataipaleen alkua hänellä ei ollut täyttä varmuutta Rovanperän lähestymistavasta, eli siitä, että varmistellaanko vai onko luvassa jotain ihan muuta...

– Toki tunnen Kallen ja hän on usein Power Stagella parhaimmillaan. Tiesin, että yritystä varmaankin on, mutta en tiennyt, että lähtee niin isolla riskillä.

– Vehkeet pysyivät tiellä, eikä siinä mitään, mutta korkealla riskitasolla tultiin...Tuossa olosuhteessa, että on märkiä paikkoja ja nuo renkaat – ja ylipäätään kyseessä on tosi tekninen ja melko kapea erikoiskoe – niin siinä on herkkä tehdä virhe. Että menee leveäksi ja pyörä jää tielle. Sikäli siis yllätti, että Kalle niin kovaa lähti menemään, Halttunen kertoo.

Jonne Halttusen ja Kalle Rovanperän yhteistyö on ollut menestyksekästä.

Halttunen sanoo, että tällaisissa tilanteissa on paljolti kysymys kuljettajan itseluottamuksesta.

– Jos meno maittaa, niin silloinhan se on mentävä. Jos itseluottamus on kohdillaan, niin antaa syöttää vaan.

– Mutta renkaiden puolesta ei oltu siinä asemassa, että olisin ihan täysillä uskonut, että pystytään voittoon. Ott Tänak on kuitenkin niin kova kuski. Mutta meillehän se sitten kääntyi...

Halttunen kertoo, että Rovanperä oli valmistautunut huolellisesti kilpailun päättäneeseen Power Stageen.

– Kalle oli katsonut videota ja koettanut opiskella pätkää ulkoa. Hän tiesi tiettyjä paikkoja, missä pystyy ”lyömään”.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa tukevasti kerättyään 76 pistettä. Toisena olevalla Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuvillella on 47 pistettä.

Osakilpailuja on kosolti jäljellä, mutta puheet Rovanperän ja Halttusen mestaruudesta ovat alkaneet.

– Viime vuonnakin johdimme alussa MM-sarjaa, mutta siinä oli jakso, kun neljässä rallissa putkeen oli ongelmia. Se kuvastaa hyvin sitä, että kuinka nopeasti tilanne voi muuttua.

– Totta kai tilanne näyttää hyvältä – ei sitä voi kieltää. Mutta ei näitä kannata liikaa miettiä. Yksi ralli kerrallaan mennään, Halttunen järkeilee.