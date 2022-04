Rallimaestro Tommi Mäkinen arvioi mielenkiintoisesti Kalle Rovanperää.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä, 21, nappasi häikäisevän voiton Kroatian MM-rallissa sunnuntaina.

Rovanperä menetti kilpailun viimeistä edellisellä erikoiskokeella hulppean johtoasemansa Hyundain virolaistähdelle Ott Tänakille, kun Toyotan talli teki väärän rengasvalinnan nopeasti sateiseksi muuttuneeseen säähän.

Viimeisen pikataipaleen alkaessa Tänakilla oli yhä rengasetu, vaikka tiet päätöserikoiskokeen tienoilla kuivahtivatkin. Tänak johti rallia 1,4 sekunnilla, mutta viimeisen erikoiskokeen jälkeen voittaja oli Rovanperä 4,3 sekunnin erolla.

Rallilegenda ja Toyotan entinen tallipomo Tommi Mäkinen oli vaikuttunut näkemästään.

– Se oli yksi kaikkien aikojen kovimmista vedoista koskaan. Se oli hurjannäköistä. Kova on ollut keskittyminen Kallella siinä kohtaa. Siinä ei paljon muita ajatuksia ole ollut, kun on annettu mennä, Mäkinen myhäilee.

Ennen viimeistä erikoiskoetta ennakko-odotuksena oli, ettei Rovanperä pystyisi enää haastamaan Tänakia.

Rovanperä antoi myös itse tähän viittaavia lausuntoja. Uumoiltiin, että MM-sarjaa johtava Rovanperä voisi tyytyä varmistelemaan kakkossijaa kelpo pistepotteineen, eikä lähtisi enää taistelemaan voitosta.

Toisin kävi.

– En usko, että Kalle olisi ainakaan mitään rengasasioita siinä kauheasti miettinyt. Keskittymisen taso on ollut sillä tasolla, että hän on vain miettinyt tiukasti käsillä olevaa hetkeä ja ajamista. 150-prosenttista keskittymistä ajamiseen ja tekemiseen siinä on ollut.

– Se vain häiritsee itse suoritusta, jos jää miettimään renkaita, että onko nyt väärät vai oikeat, Mäkinen sanoo.

Kalle Rovanperä sai vuolaat kehut Tommi Mäkiseltä.

Nelinkertainen kuljettajien maailmanmestari Mäkinen tunnettiin keskittymisen mestarina. Mäkinen kävi useita tiukkoja sekuntikamppailuja, jotka monesti kääntyivät hänen edukseen.

Mäkinen itse nostaa esiin voittonsa Sanremon asfaltilla vuonna 1998 ja 1999. Vuonna 1999 hän löi Sanremossa mykistävän loppuhetkien rutistuksen ansiosta Mitsubishillaan Peugeot’n ranskalaisen asfalttispesialistin Gilles Panizzin.

– Se oli oman urani yksi kovimmista. Yksi pätkähän sen sitten lopulta ratkaisi.

Tommi Mäkinen tunnetaan päättäväisyydestään MM-rallipoluilla. Kuva vuodelta 1997.

Rovanperä on nyt voittanut neljä MM-osakilpailua urallaan. Kroatian rallin ykköstilalla Rovanperä liittyi siihen ajajien joukkoon, jotka ovat voittaneet MM-tason rallin soralla, lumella ja asfaltilla. Myös Mäkinen, 57, kuuluu tietenkin tähän kerhoon.

Mäkinen on jo aiemmin maininnut useampaan kertaan, että Rovanperä hallitsee erilaiset ajoalustat. Huippusuoritus Kroatian kestopäällysteellä vain vahvisti tätä käsitystä.

– Kalle osaa ajaa jokaisella pinnalla ja eri olosuhteissa. Se on ihan varma.

Rallin edellinen kuljettajien suomalainen maailmanmestari on Marcus Grönholm vuodelta 2002. Mäkinen uskoo, että Suomen ralliperinteille on tulossa piakkoin kunnianpalautusta.

– Kalle on ihan selkeästi hyvässä vauhdissa ajamaan maailmanmestaruudesta.

MM-kausi on vielä pitkä, mutta Mäkinen ei näe kisakalenterissa kovin suuria esteitä Rovanperän MM-tittelihaaveille.

– Kaikki tulevat kisat sopivat Kallelle. Tämä Kroatia oli jo yksi kaikkien vaikeimmista tällä kaudella, Mäkinen toteaa.