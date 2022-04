Markku Alén vaikuttui Kalle Rovanperän kylmäpäisestä päätöksestä MM-rallin ratkaisuhetkillä – lataa nyt kivikovan ennustuksen

Mister Maximum Attack Markku Alén kertoo tyhjentävän näkemyksensä Kroatian MM-rallissa häikäisseestä Kalle Rovanperästä.

Rallilegenda Markku Alénin lempinimi, Mister Maximum Attack on paljonpuhuva. Alén oli ralliteiden tulisieluinen taistelija, jolla oli tapana hyökätä erikoiskokeille niin sanotusti lappu lattiassa.

Alén voitti loistokkaalla urallaan 19 MM-rallia ja muun muassa kaksi kertaa pahamaineisen Korsikan asfalttikilpailun. Edellä mainittujen asioiden takia hän onkin oiva mies kommentoimaan Toyota-tähti Kalle Rovanperän mykistävää suoritusta Kroatian MM-rallin pikiteillä.

Rovanperä menetti kilpailun viimeistä edellisellä erikoiskokeella hulppean johtoasemansa Hyundain virolaistähdelle Ott Tänakille, kun Toyotan talli teki väärän rengasvalinnan nopeasti sateiseksi muuttuneeseen säähän.

Viimeisen pikataipaleen alkaessa Tänakilla oli yhä rengasetu, vaikka tiet päätöserikoiskokeen tienoilla kuivahtivatkin. Tänak johti rallia 1,4 sekunnilla, mutta viimeisen erikoiskokeen jälkeen voittaja oli Rovanperä 4,3 sekunnin erolla.

– Mitä minä olen rallia seurannut, niin oli yksi kovimmista ja jännittävimmistä jutuista, Alén hehkuttaa.

– Kova on poika, ei voi muuta sanoa. Ja kuinka hän pysyy hienosti kasassa. Otti puoli minuuttia tokavikalla eekoolla turpaan, mutta viimeiselle täräyttää tuollaisen!

Ennen viimeistä erikoiskoetta ennakko-odotuksena oli, ettei Rovanperä, 21, pystyisi enää haastamaan Tänakia. Rovanperä antoi myös itse tähän viittaavia lausuntoja.

Pohdittiin myös sitä, että kannattaisiko Rovanperän ottaa suosiolla kelpo pistepotti toisesta sijasta ja lähestyä siten tilannetta MM-sarjan kokonaiskilpailun ja maailmanmestaruuden tavoittelemisen kannalta. Mitä vielä.

– Kyllä minulla sellainen kutina oli, että Kalle lähtee vielä yrittämään. Kun hän hallitsee tuon homman niin hienosti, niin mietin, ettei hän helpolla periksi anna, Alén tuumi.

– Sitten kun keli muuttui ja tiet alkoivat kuivumaan melko nopeasti, ajattelin että se hyödyttää Kallea ja taisteluun lähdetään. Joka tapauksessa Kalle tiesi tasan tarkkaan, mitä tekee. Ei Kallea paljon neuvota!

Kalle Rovanperä kiidätti Toyotansa mykistävään vauhtiin.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa tukevasti kerättyään 76 pistettä. Toisena olevalla Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuvillella on 47 pistettä.

Osakilpailuja on kosolti jäljellä, mutta Alén arvioi, ettei Rovanperälle löydy pysäyttäjää kuluvan kauden MM-sarjassa.

– Uskon, että hän pystyy nyt hallitsemaan nyt niin, että hän voi kokonaistilannetta ajatellen napsia toisia ja kolmansiakin sijoja, jos näyttää siltä, ettei ihan viimeistä riskiä osakilpailun voittamisesta kannata ottaa.

– Ja kun Kalle joutuu soraralleissa ajojärjestyksen takia auraamaan tietä irtosorasta takaa tuleville, niin siinäkin mielessä kannattaa ehkä hieman miettiä kokonaiskuvaa ja taktiikoita, Alén tuumaa mutta jatkaa samaan hengenvetoon:

– Toisaalta mä luulen, että Kallessa on niin paljon reserviä, että se voi tehdä ihan mitä huvittaa tällä hetkellä!

Rovanperä on nyt voittanut neljä MM-osakilpailua urallaan. Kroatian rallin ykköstilalla Rovanperä liittyi siihen ajajien joukkoon, jotka ovat voittaneet MM-tason rallin soralla, lumella ja asfaltilla. Myös Alén, 71, kuuluu tähän kerhoon.

– Jos pystyt kolmella pinnalla menemään, niin kyllähän se osoittaa, että liki täydellisestä kuskista puhutaan.

– Mutta on siinä kyse koko paketista. Auto, mies ja itsevarmuus – tuo on se tulos sitten. Ja Kallen kohdalla vaikuttaa nyt siltä, että auto on hänelle täydellinen.

Kalle Rovanperän, 21, tulevaisuus näyttää kirkkaalta.

Alén povaa Rovanperälle äärimmäisen kirkasta tulevaisuutta.

– Kalle on ihan oma rotunsa tuossa porukassa nyt. Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier hallitsivat pitkään, mutta Kalle hallitsee nyt pitkään, tosi pitkään. Mun mielestä kukaan ei ole lähelläkään Kallea tällä hetkellä.