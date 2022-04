Täyttä dominointia! Kalle Rovanperä hurjassa vauhdissa Kroatian MM-rallin avauspäivänä

Toyotan suomalaiskuljettajan etumatka toisena olevaan Thierry Neuvilleen on yli minuutti.

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä johtaa Kroatian MM-rallia avauspäivän jälkeen. MM-sarjaa johtavan Rovanperän ero toisena olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen on 1.04,0 minuuttia, kun kilpailusta on takana kahdeksan erikoiskoetta.

Neuville myöhästyi aikatarkastuspisteeltä päivähuoltoon tullessa ja sai 40 sekunnin rangaistuksen. Myöhästymisen syynä oli, ettei Neuville saanut autoaan käyntiin ja joutui työntämään menopeliään huoltopisteelle.

Kolmantena on Hyundain Ott Tänak, jonka ero kärkeen on 1.23,3 minuuttia. Tänak oli kuuden erikoiskokeen jälkeen toisena, mutta kärsi seuraavalla ek:lla rengasrikosta ja putosi kolmanneksi. Neljäntenä on M-Sport Fordin Craig Breen.

Toyotan Esapekka Lappi keskeytti kilpailun jo kymmenen kilometrin kohdalla. Lappi osui avauspätkällä autollaan kiveen eikä pystynyt jatkamaan matkaa.

Rovanperä, 21, ajoi perjantain ajo-osuudet ensimmäisenä ja kirjasi itselleen peräti kuudella erikoiskokeella kärkiajan.

Kolmannella erikoiskokeella Rovanperä jäi niukasti toiseksi, kun rengasrikon takia kauas kärkikahinoista jäänyt Toyotan Elfyn Evans teki nopeimman ajan. Päivän päättäneellä kahdeksannella erikoiskokeella nopein oli Neuville.

– Tunsin oloni mukavaksi autossa näissä haastavissa oloissa, ja varmasti lähtöpaikkammekin on ollut hyvä. Olemme olleet aika paljonkin takana tulevia nopeampia, joten ehkä kyse ei ole vain lähtöpaikasta, edellisen MM-rallin Ruotsissa voittanut Rovanperä pohdiskeli WRC:n sivuilla.

Kilpailu jatkuu lauantaina kahdeksalla erikoiskokeella. Sunnuntaina päättyvässä kilpailussa on kaikkiaan 20 erikoiskoetta.