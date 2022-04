Kalle Rovanperä järkyttyi yllättävästä väitteestä – ”Kuka niin on sanonut?”

Kalle Rovanperä hämmentyi täysin podcastissa esitetystä väitteestä.

Kalle Rovanperä, 21, oli rallin MM-sarjan The WRC Podcast: Backstories -podcastissa Becs Williamsin vieraana.

Podcastissa koetaan hämmentävä hetki, kun korrektin viilipyttymäisestä käytöksestään tunnettu Rovanperä kuulee yllättävän väitteen itsestään.

Williams sanoo aika monen ihmisen kertoneen hänelle, että Rovanperä pitää laulamisesta. Williams toteaa, että karaoke on Rovanperän ”juttu”.

– Mitä, Rovanperä huudahtaa epäuskoisena.

– Sen pitää olla vitsi. Kuka niin on sanonut? Minun pitää tietää, kuka sanoi niin.

Williams väittää, että Rovanperä haluaa tarttua mikrofoniin ja laulaa suomalaisia klassikkokappaleita esimerkiksi voitetun rallin jälkeen.

– Okei...okei. No minun täytyy sanoa, että joissain juhlissa olen tehnyt niin. Mutta en sanoisi, että laulaminen on minun juttuni. Seuraavana päivänä kun näen videon siitä, niin se kuulostaa todella karmealta, en edes pysty katsomaan sitä, Rovanperä selvittää.

Toyota-kuljettaja Rovanperä johtaa tämän kauden MM-sarjaa kahden ajetun osakilpailun jälkeen. Hän on kerännyt 46 MM-pistettä. Toisena MM-pistetaulukossa on Hyundain 33-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville 32 pisteellään. Osan kuluvan kauden MM-ralleista ajava Toyota-mies Esapekka Lappi, 31, on kahdeksantena.