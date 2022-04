Kalle Rovanperälle tuli erikoistehtävä

Kalle Rovanperä sai erikoistehtävän.

Kalle Rovanperä, 21, valittiin ajamaan rengasvalmistaja Pirellin asfalttitestejä Kroatiaan tällä viikolla. Hänen on määrä ajaa Kroatian pikiteillä kolmen päivän mittaiset testit.

Pestin voi nähdä arvokkaana kokemuksena Toyota-kuljettaja Rovanperälle jatkoa ajatellen. Hän saa ensikäden tietoa renkaista ja pääsee samalla kartuttamaan kokemustaan lisää Kroatian tiestöstä. Kroatiassa kaasutellaan MM-osakilpailu 21.4.–24. huhtikuuta.

Pirellin tiedotteen mukaan rengastesti alkaa torstaina. Toyotan talli twiittasi Kroatiasta omista testeistään vauhdikkaan videon jo keskiviikkona.

Kansainvälinen autoliitto FIA valitsi Toyotan testaamaan Pirellin kumeja Kroatiaan, ja testityön kuljettajana tekee siis Rovanperä.

– Testaamme uusia renkaita apunamme Toyotan insinöörit ja tietysti Kalle, joka on aiemmin osoittanut olevansa erinomainen testikuljettaja, sanoi Pirellin edustaja Terenzio Testoni tiedotteessa.

MM-sarjassa kilpailevien M-Sport Ford -tallin ja Hyundain on myös määrä saada testipäiviä Pirelliltä tällä kaudella.

Rovanperä johtaa tämän kauden MM-sarjaa kahden ajetun osakilpailun jälkeen. Hän on kerännyt 46 MM-pistettä. Toisena MM-pistetaulukossa on Hyundain 33-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville 32 pisteellään. Osan kuluvan kauden MM-ralleista ajava Toyota-mies Esapekka Lappi, 31, on kahdeksantena.