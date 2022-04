Sébastien Loeb, 48, tekee uuden aluevaltauksen – kilpailee Ferrarilla

Suurmestari Sébastien Loeb on autourheilun moniosaaja.

Supertähti Sébastien Loeb on monipuolinen autourheilija. Arkistokuva.

Rallin yhdeksänkertaisen maailmanmestarin Sébastien Loebin, 48, intohimo autourheilua kohtaan ei osoita lainkaan hiipumisen merkkejä.

Loeb voitti legendaarisen Monte Carlon MM-rallin tammikuussa ja nyt ranskalaistähti aikoo kilpailla Ferrarin rata-autolla. Autosport-lehti kertoo, että Loeb ajaa AF Corse -tallin Ferrarilla DTM-sarjan osakilpailussa huhti- ja toukokuun vaihteessa Portugalin Portimaossa.

Loeb korvaa tallissa uusiseelantilaisen Nick Cassidyn, joka osallistuu Portimaon kilpailun sijasta Formula E -sarjan kisaan. Cassidyn menojen takia Loebille saattaa tulla lisääkin keikkoja DTM-sarjaan.

Loeb on jo testannut Ferrarin 488 GT3 -ajokkia. Hänen odotetaan testaavan lisää Ferraria tällä viikolla Saksan Hockenheimissa.

– Olen koko urani ajan tykännyt vaihdella lajeja. DTM on kuuluisa sarja ja kun tilaisuus tuli, niin totta kai tartuin siihen, Loeb sanoi.

Loeb on monipuolinen kuljettaja, sillä rallimenetyksensä lisäksi hän on voittanut kilpailuja rallicrossin WRX-sarjassa ja X Gamesissa sekä rata-autojen WTCC-sarjassa ja Mestarien kisoissa (ROC). Hän on myös voittanut Pikes Peak -kisan, kilpaillut Dakar-rallissa ja Le Mans’n 24 tunnin kisassa sekä testannut F1-autoja.

Tällä kaudella Loebin ohjelmassa on rallin MM-sarjan ja DTM:n lisäksi ollut merkittynä sähköajokkien Extreme E -sarjaa ja muita erämaaralleja.