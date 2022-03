Ari Vataselta koruton arvio: ”Eurooppa ja läntinen maailma nukkui 20 vuotta – ja Suomi kaikkein eniten”

Suomen turvallisuuspoliittisessa ajattelussa on tullut rallitermein hartialukko, sanoo piakkoin tasavuosia täyttävä maailmanmestari ja entinen europarlamentaarikko Ari Vatanen.

Ari Vatanen vastaa puhelimeen Ranskassa ja kertoo olevansa menossa katsomaan näytöslentoa, jossa hänen tuttavansa lentää Dassault Rafale -hävittäjällä.

– Se on vain näytöslento, mutta kyllähän se väkisinkin tuo mieleen maailmantilanteen. Ja onhan se maailmantilanne muutenkin kaikkien mielissä. Sen on oltava, Vatanen sanoo viitaten Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

– Eurooppa ja läntinen maailma nukkui 20 vuotta – ja Suomi kaikkein eniten. Onneksi puolustusvoimat eivät nukkuneet, mutta poliitikot nukkuivat. Nyt herätään todellisuuteen. Ihmisen pahuuteen herääminen on tuskallista, rallin maailmanmestari ja entinen europarlamentaarikko Vatanen toteaa.

Vatanen painottaa, että Suomen tulevaisuus on myös kiinni siitä, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu. Vatanen sanoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin murskaa Ukrainan toiveita vapaudesta ja demokratiasta.

– Samalla hän murskaa meidän arvojamme. Ukraina koskee ihan meitä kaikkia. Jos emme sitä tajua, olemme käpykaartilaisia tässä universumin kehittymisessä.

– Länsimainen yhteiskuntajärjestelmä on myös vajavainen ja virheitä on tehty, myönnän sen. Mutta ainoa korjauskeino on lisätä demokratiaa ja vahvistaa oikeusvaltion asemaa entisestään. Lisätä niitä hyviä arvoja, joihin perustuu ihmisen vapaus. On meillekin kunnia-asia varjella näitä arvoja.

Vatanen on puhunut jo vuosikaudet Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Vatasen mukaan Suomessa on yhä vallalla henki, jossa osa poliitikoista vääntää vieläkin ”itseään umpisolmuun” turvallisuuspolitiikassa. Hän mainitsee painokkaasti, että Suomea vaivaa myös johtajuuden puute.

Vuoden 1981 maailmanmestarin mukaan turvallisuuspoliittisessa ajattelussa on tullut rallitermein hartialukko.

– Kun jarrutat liian myöhään mutkaan, niin pyörät lukkiutuvat yllättäen. Tuntuu siltä, että auton vauhti kiihtyy. Ainoa mahdollisuus siitä selviämiseen on lopettaa jarrutus ja kääntää etupyörät. Ihminen voi kuitenkin panikoitua, eikä pysty nostamaan jalkaa jarrulta. Silloin auto luisuu pois tieltä.

Ari Vatanen kuvattuna vuonna 2012.

VataNen pitää Suomen olemista sotilasliitto Naton ulkopuolella ”käsittämättömänä riskinä”. Hän sanoo, että puolueettomuus on kylmän sodan aikainen termi.

– Pitää olla yksiselitteinen ja liittoutuneena rauhan puolesta. Puolueettomuushan sopii vain Putinille, se sopii hänen peliinsä. Hän haluaa hajauttaa ja jakaa Eurooppaa.

– Olimme aikoinaan hiuskarvan varassa, ettemme kaatuneet rautaesiripun väärälle puolelle. Silti me etsimme vieläkin syitä, että miksi emme liittyisi Natoon. Miksi? Miksi tällaista vakuutusta ei otettaisi?

Ari Vatanen, mikä sitten olisi mielestäsi Suomen tie nykytilanteessa?

– Mahdollisimman nopeasti Natoon, niin pitkään kuin liittyminen on vielä mahdollista. Natohan lopulta määrittelee milloin liittyminen on mahdollista, mutta ajatus siitä, että odotellaan jotain parempaa aikaa on jo vanha vitsi.

– Loppujen lopuksi sillä ei ole juurikaan merkitystä, mitä minä sanon tästä, mutta näköalattomuutta ei voi olla.

Vatanen näkee, että Natoon kuulumattomuus vaikuttaa negatiivisesti myös Suomen talouteen.

– Kuka ulkomaalainen uskaltaa sijoittaa Suomeen?

Itärajalta Tuupovaarasta ponnistava Vatanen täyttää huhtikuun lopulla 70 vuotta. Politiikan lisäksi hänet muistetaan etenkin ralliromantikkona, maailmanmestarina, Paris-Dakar-kisan moninkertaisena voittajana sekä hurjan Pikes Peak -ajon valtiaana.

Vatanen on kertonut intohimonsa ralliin tulleen nimenomaan hänen sisäisestä palostaan. Vatasen mukaan oikeastaan mikään hänen ympäristössään ei rohkaissut häntä ralliin. Hänen isänsä kuoli auto-onnettomuudessa, hän varttui Neuvostoliiton rajan tuntumassa, eikä yhteyksiä lajiin juuri ollut. Silti Vatanen kertoi jahdanneensa sinnikkäästi unelmaansa.

Vatasen ajotyyli oli varsinkin uran alkuvaiheessa raju, ja laskelmoivampi ote olisi voinut tuoda enemmän voittoja. Tylsää oli kuitenkin hyvin harvoin – jos koskaan.

– Tunnen olevani mielessäni yhä 20-vuotias! 70 on hätkähdyttävä luku, mutta elämä on antanut minulle valtavasti. Minun pitää nipistää itseäni, että olenko todella saanut kokea näin ja paljon ja mistä hyvästä?

– Yritän muistuttaa itseäni, että olen jatkoajalla ja että elämä on iso lahja. Kun minulla on ollut läheltä piti -tilanteitakin, hengenvaarallisesti Argentiinan MM-rallissa 1985 loukkaantunut mutta sittemmin toipunut Vatanen tuumaa.

Takavetoisen Ford Escortin puikoissa Vatasen sanottiin keränneen enemmän liiskaantuneita hyönteisiä ajokkinsa sivulaseihin kuin tuulilasiin. Tällä viitattiin siihen, että Vatasen auto kulki usein rajuissa sivuluisuissa.

Vatanen kertoo, että hänen rakkailleen, Rita-vaimolle ja muille perheenjäsenille kuuluu hyvää.

Merkkipäiväänsä hän viettää rallin merkeissä – kuinkas muutenkaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Vatasen läheiset saattavat järjestellä hänelle myös jonkinlaisia yllätysjuhlia. Varsinainen syntymäpäivä on 27. huhtikuuta.

– Ajan Ranskassa nolla-autoa huhtikuun viimeisellä viikolla vanhojen ralliautojen kisassa. Varsinaisen merkkipäivän kuviosta en tarkalleen tiedä, BMW:n lähettiläänä työskentelevä Vatanen naurahtaa.