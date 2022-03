Siirtyykö Suomen MM-ralli? Pomojen puheet Lapin lumosta kiihtyvät

Lumirallit ovat nyt kuuma puheenaihe MM-sarjassa.

Rallin MM-sarjassa ollaan halukkaita lisäämään toinen lumella ajettava kilpailu kalenteriin perinteisen Ruotsin rallin lisäksi. Tässä kohtaa katseet kohdistuvat tiukasti Rovaniemen Tunturiralliin eli Arctic Rallyyn.

Rovaniemen MM-osakilpailu ajettiin perutun Ruotsin rallin tilalla viime vuonna. Lappi lumosi, ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n johto ylisti kilpailua vuolaasti.

Nyt Tunturirallin asema tulevaisuudessa vaikuttaa entistä vahvemmalta.

– Lumiralli ja se, mitä näimme Ruotsissa tällä kaudella ja Arctic Rallyssa viime vuonna Suomessa on ainutlaatuista moottoriurheilussa ja itse asiassa koko urheilun maailmassa, hehkutti rallin MM-sarjan tapahtumapäällikkö Simon Larkin Autosport-lehdelle.

Tällä tietoa toinen lumiralli lisättäisiin MM-kalenteriin vuodeksi 2024.

– Mielestämme toiselle lumirallille on tilaa Ruotsin lisäksi. Se ei ole todennäköistä ensi vuodelle, mutta etenemme tämän asian kanssa. Ehkäpä 2024 voisi olla tavoitteena, Larkin selvitti.

FIA:n nokkamiehiin kuuluva entinen rallimies Robert Reid tukee ajatusta kahdesta lumirallista kauden aikana. Hän kehuu Autosportille lumirallien kilpailun tasoa, tunnelmaa ja ihmisille välittyvää kuvaa.

Jyväskylän seudulla ajettavaa MM-rallia kaasutellaan ainakin tänä ja ensi vuonna. AKK Sportsilla ja rallin MM-sarjan promoottorilla on sopimus tästä.

Maineikkaan Jyväskylän rallin tulevaisuutta MM-sarjassa vuoden 2023 jälkeen ei ole kuitenkaan vahvistettu.

”Jyskälän” tilanteeseen tulevaisuuden rallimarkkinoilla vaikuttaa se, että MM-sarjan promoottori on hankkinut oikeudet myös lajin EM-sarjaan. Kehuja on tullut sekä Jyväskylän että Rovaniemen kilpailuista, mutta on vaikea nähdä, että samassa maassa – tässä tapauksessa Suomessa – ajettaisiin kaksi MM-rallia saman kauden aikana.

Jyväskylällä on siis MM-arvo seuraavana kahtena vuotena, mutta sen jälkeen saattaa olla mahdollista, että tuo arvo tipahtaa pois.

MM-rallia voidaan silti yhä ajaa Jyväskylässä ja EM-rallia Rovaniemellä, mutta on myös mahdollista, että asetelma voi kääntyä jonain vuotena myös toisinpäin eli MM-arvo olisi Rovaniemellä ja EM-arvo Jyväskylässä.

Esapekka Lappi loikkasi Toyotallaan Jyväskylän MM-rallissa viime vuonna.

AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Riku Bitter kommentoi asetelmaa Ilta-Sanomille viime syksynä. Hänen mukaansa AKK:n vähimmäistavoitteena on varmistaa, että Suomessa ajetaan ylipäätään joka vuosi MM-tason rallia. Tässä yhteydessä Bitter totesi näkevänsä Jyväskylän MM-osakilpailun aseman vahvana myös tulevaisuudessa.