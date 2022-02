Kalle Rovanperältä tyylikäs ele ukrainalaisille heti rallivoiton varmistuttua

Kalle Rovanperä jätti riehumiset väliin Ruotsin MM-rallin päätteeksi.

Toyotan Kalle Rovanperä otti uransa kolmannen ja kauden ensimmäisen MM-rallin voiton Ruotsissa. 21-vuotias suomalainen kepitti voittotaistelussa Hyundain Thierry Neuvillen ja maanmiehensä Esapekka Lapin.

Upeasta ajosuorituksestaan huolimatta Rovanperä otti päätöserikoiskokeen maalissa rauhallisesti eikä intoutunut voitonjuhliin.

Rovanperä kertoi rauhallisen olemuksensa johtuvan loppuviikon synkistä tapahtumista Ukrainassa, jonne Venäjän sotavoimat hyökkäsivät varhain torstai-aamuna. Vakavailmeinen suomalainen lähetti ukrainalaisille viestin viimeisen erikoiskokeen jälkeen heti noustuaan autosta.

– En halunnut juhlia liikaa. Viikonloppu on ollut todella vaikea Ukrainan ihmisille. Toivon vain, että heillä on voimaa ja toivoa tänä vaikeana aikana, ja siinä on kaikki, mitä voin sanoa tällä hetkellä, Rovanperä sanoi WRC:n haastattelussa.

Omasta suorituksestaan Ruotsin lumisilla teillä Rovanperä oli jopa hieman yllättynyt.

– Olen todella tyytyväinen. En ajatellut, että voisimme olla näin hyviä, etenkin kun lähdimme perjantaina ensimmäisenä, Rovanperä sanoi.

Suomalainen johtaa rallin MM-sarjaa kahden osakilpailun jälkeen.