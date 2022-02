Esapekka Lappi lataa kovan tavoitteen MM-ralliin

Esapekka Lappi pääsee näyttämään kykynsä MM-sarjassa.

Esapekka Lappi on taas Toyotan miehiä. Arkistokuva.

Esapekka Lappi, 31, pääsee kilpailemaan rallin MM-sarjaan pitkähkön tauon jälkeen. Lappi ajaa tällä viikolla Ruotsin rallissa Toyotan tehdastallin autoa.

Lappi sanoo olevansa erittäin innostunut ennen perjantaina alkavaa kilpailua. Lappi on kertonut, että tuntuma Toyotan uuteen Rally1-hybridiajokkiin on ollut hyvä ja että se on parantunut testien edetessä.

– Olen odottanut pitkään mahdollisuutta kilpailla jälleen lajin korkeimmalla tasolla, hän toteaa Toyotan tiedotteessa.

Lappi ei tyydy jämäsijoihin Ruotsin lumella.

– Olen aina nauttinut Ruotsin rallista ja olen aina ollut kilpailukykyinen siellä. Pitää muistaa, että viime rallistani on kulunut viisi kuukautta, mutta uskon, että olemme vauhdissa.

– Haluan taistella paikasta palkintopallilla – se on minimitavoitteeni. Se ei ole helppoa, mutta minusta se on mahdollista, Lappi sanoo tervettä itseluottamusta uhkuen.

Lappi putosi viime vuonna tyhjän päälle rallin MM-sarjan tuolileikissä. Nyt hän palaa MM-sarjan pääluokkaan Ruotsissa.

Lappi on rallin ammattilainen, eikä hän halunnut maksaa ajopaikastaan kaudelle 2021. Tästä oli pitkälti kysymys, kun hän ajautui viime kautena sapattivuodelle MM-sarjan pääluokasta.

Lappi lähti Toyotalta kauden 2018 jälkeen Citroënille ja sieltä edelleen Fordeja ajattavaan M-Sport-talliin. Viime kaudeksi palkkatöitä WRC-luokasta ei löytynyt, joten Lappi antoi muutamassa rallissa menestyksekkäästi näyttöjä alemman kilpakategorian Volkswagen Polo R5-ajokilla.

JYVÄSKYLÄN MM-rallissa Lappi ajoi vuokratulla Toyotan WRC-autolla yleiskilpailun neljänneksi. Pian sen jälkeen julkaistiin Lapin sopimus Toyotan tehdastalliin täksi kaudeksi.

Esapekka Lappi loikkasi Toyotallaan viime syksynä Keski-Suomen soralla.

Lappi ei ollut mukana MM-kauden ensimmäisessä rallissa Monte Carlossa, mutta hän ajaa Toyotan tehdastallin ajokilla osan tämän kauden MM-osakilpailuista.

Hänen ajo-ohjelmansa riippuu suurmestari Sébastien Ogierin mieltymyksistä. Lappi osallistuu käytännössä niihin kilpailuihin, joita rallin MM-sarjan vakituisen kiertämisen lopettanut Ogier, 38, ei Toyotalla aja.

Ogier on aiemmin kertonut satsaavansa entistä enemmän perhe-elämään. Hän haluaa myös osallistua kisoihin rata-autoilussa.