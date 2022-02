Teemu Sunisen ralliura jo vaakalaudalla? Suomalaiskuljettaja kertoo tilanteestaan

Teemu Suninen ajautui ulos MM-sarjan pääluokasta viime kaudella. Mitä tapahtuu nyt, vai tapahtuuko mitään?

Teemu Sunisen, 28, lupaavasti alkanut ura rallin MM-sarjassa on suvantovaiheessa. Suninen ajautui viime vuonna pois MM-sarjan pääluokasta ja tämänkin kauden kuvioita leimaa epätietoisuus.

Ralliväki odotti, että Suninen ja hänen kakkoskuljettajansa Mikko Markkula olisivat kilpailleet 24. helmikuuta alkavassa Ruotsin MM-rallissa WRC2-luokan (Rally2) Hyundailla, mutta kaksikon nimiä ei osallistujalistalta löydy.

Rallipiireissä on jo ehditty arvuutella Sunisen uran tilaa ja sen jatkumismahdollisuuksia.

– Vähän silleen on pidetty auki… kyllä me WRC2-luokkaa seitsemän kisaa aiotaan ajaa Hyundailla. Siitä olemme neuvotelleet ja puhutaan, Suninen sanoo Ilta-Sanomille.

Tilannetta ei helpota yhtään se, että Hyundain ralliprojekti on ollut eräänlaisessa käymistilassa. Andrea Adamo jätti tallipomon tehtävät viime vuoden lopulla, eikä korvaajaa ollut tätä kirjoittaessa vielä nimitetty. Hyundain WRC2-autojen ajattamisesta ei ole myöskään syntynyt kovin kirkasta kuvaa.

Sunisen mukaan hän on lähiaikoina päässyt ajamaan muutamia kehitystestejä Hyundailla.

– Siinä mielessä homma on näyttänyt ihan hyvältä. Tammikuun lopulla oltiin viimeksi Espanjassa ajamassa asfalttitestiä, hän kertoo.

– Testitiimi on… sanotaan näin, että vähän erillinen tiimi. Siellä on miestyövoimaa ja virtaa tavallaan. Se ei ole siihen vaikuttanut, että ehkä enempi siellä päätöspuolella vaikuttaa sitten, että vähän venyy päätökset. Se on ehkä se suurin homma nyt tässä, Suninen muotoilee.

Näyttääkö nyt siis siltä, että Hyundailta saisi kilpailuihin auton, kunhan vaan pääsette sopimukseen? Niinkö se on?

– Eiköhän, eiköhän.

Ruotsin MM-ralli jää nyt joka tapauksessa sinulta väliin. Miltä näyttää, missä ja koska voisit aloittaa kauden MM-sarjassa?

– Kroatia ja Portugali sieltä sitten tulevat kisakalenterissa Ruotsin jälkeen. Portugalissa sitten viimeistään, ja katsotaan sitä Kroatiaakin vielä. Se oli meille ihan vahva kilpailu viime vuonna ja tykkäsin siitä.

– Katsotaan mihin päädytään ja mihin tiimi on valmis lähtemään.

Kauden ensimmäisenä MM-rallina ajetun Monte Carlon kisan aikana Suninen teki tv-töitä C Morella. Hän on valmis tekemään niitä myös vastedes.

– Tykkäsin ihan tv-hommista. Koin että on jotain annettavaakin, hyvää faktaa ja kuljettajan näkökulmaa sinne. En välttämättä ole kaikista supliikein mies juontajaksi, mutta ralliasiantuntijana ihan hyvä. Olen itse puhunut, että kolme rallia voisin olla mukana tällä kaudella. Ruotsin rallista olen jo tv-väen kanssa sopinut.

Teemu Sunista hymyilytti ennen Suomen MM-rallin alkua vuonna 2019.

Suninen luopui viime kaudella ajopaikastaan Fordeja ajattavan M-Sport-tallin riveissä. Sunisen yleisilme M-Sportilla oli loppuvaiheilla synkkä, eikä yhteistyö ollut hänen mukaansa sujuvaa. Viime aikoina hän on yrittänyt saada jalkaa oven väliin siis Hyundailla.

– M-Sportilla joutui taistelemaan hölmöistä asioista. Jos ajamme huipputasolla MM-sarjassa, niin haluaisin tehdä asiat hyvin, enkä lähteä kisoihin testaamatta ja harjoittelematta. Jos urheilija harjoittelee kolme kertaa vuodessa, niin mun mielestä on todella vaikea kutsua itseään ammattilaiseksi, Suninen kuvailee loppuvaiheitaan M-Sportilla.

Teemu Suninen lennätti WRC-Fordilla soraa Virossa viime vuonna.

Suniselle on kirjattu yhteensä 70 lähtöä MM-sarjassa. Hän on kiivennyt MM-osakilpailun palkintopallille kolme kertaa. Kohokohtana Sardinian rallin toinen sija vuonna 2019.

Minkälainen vaihe tämä nyt ylipäätään on sinulle?

– Pari viime vuotta on ollut aika haastavaa. Nyt on otettu steppejä taaksepäin ja koetetaan uudestaan rakentaa samanlainen draivi, mikä aiemmin uralla on ollut. Silloin kun hyppäsin WRC:hen, niin pystyin ajamaan hyviä tuloksia ja pystyin taistelemaan itselle vahvoissa kisoissa samanlaisilla autoilla Sébastien Ogieria ja Ott Tänakia vastaan.

– Onhan rallihistoriassa ollut vastaavanlaisia tilanteita kuin minulla nyt. Elfyn Evans painettiin aikoinaan sivuun ja Ott Tänak painettiin pari, kolme kertaa sivuun. Näkisin, että aina ei ole yksistään vika kuljettajassa. Siinä on vähän sitä, että mitkä ne sattumat ovat olleet – tiimeistä tippuu väkeä pois ja uusia menee tilalle.

Taistelutahtoa tulla takaisin kohti kärkeä siis riittää?

– Kyllä, se tässä olisi tarkoitus.

Minkälaisia tuloksia uusi nousu edellyttää, jos ajatellaan, että saisit ajaa ne mainitsemasi seitsemän MM-rallia tällä kaudella?

– Pitäisi olla kärjessä omassa kilpaluokassa, aika lailla näin. Uuden auton suorituskyky tosin on pieni kysymysmerkki, mutta vähintään kilpaluokan nopein Hyundai-kuljettaja pitää olla.

Jos pitäisi ennustaa, niin missä tilanteessa Teemu Suninen on urheilullisesti vuoden kuluttua?

– Vaikea sanoa. Mutta jos hyvin menee, niin mahdollisuuksia voi olla MM-sarjan pääluokankin paikkoihin – ehkä ainakin osan kautta ajamaan. Mutta jos huonosti menee, niin sitten en tiedä missä ollaan. Voi olla, että joutuu katsomaan muita hommia.